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Türkiye genelinde sandıklar kapandı, oy sayım işlemine geçildi

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31 Mart Yerel Seçimleri için oy verme işlemi 32 ilde saat 07.00 itibariyle başladı ve 16.00'da son buldu. Ankara ve İstanbul'un da dahil olduğu geriye kalan 49 ilde ise saat 08.00'de başlayan oy işlemi, 17.00'de sona erdi. Böylelikle Türkiye'nin toplam 81 ilindeki tüm sandıklar kapandı. Görevliler sayım işlemlerine başladı.

SEÇİM YARIŞI TÜRKİYE GENELİNDE SONA ERDİ

Toplamda 208 bin sandıkta 61 milyon 441 bin 882 seçmenin oy kullanma hakkı olduğu seçimlerde, görevliler sayım işlemlerine başladı. Seçimlerde 81 il, 973 ilçe ve 390 belde belediye başkanı ile 50 bin 336 muhtarın belirleneceği, ayrıca il genel meclisi üyeliği, belediye meclis üyeliği seçimleri de yapıldı. Mahalli İdareler Genel Seçimleri sürecinde şimdi gözler sandıktan çıkacak sonuçlara çevrildi.

YSK Başkanı Ahmet Yener oy verme işlemi sona ermesinin ardından açıklamalarda bulundu.

Yener, "Sayım ve döküm işlemleri tamamlanan sandıkların veri girişleri sisteme verilmeye başlandı. Yayın yasağı ile ilgili karar verilecek toplantı birazdan başlayacak." dedi.

32 İLDE SANDIKLAR 16.00'DA KAPANDI

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre Adıyaman, Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Antep, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Malatya, Maraş, Mardin, Muş, Ordu, Rize, Siirt, Sivas, Trabzon, Tunceli, Urfa, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan, Iğdır ile Kilis'te ve bu illerde bulunan ceza infaz kurumlarında saat 07.00'de başlayan oy verme işlemi saat 16.00 itibarıyla sona erdi.

Bu illerin dışındaki illerde saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de son buldu. Oy verme saatlerinin 07.00-16.00 olduğu illerde saat 16.00'dan önce, diğer illerde saat 17.00'den önce oylar sayılmaya başlanamayacak.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Oy verme günü radyolar ve her türlü yayın organlarınca saat 18.00'e kadar seçim ve seçim sonuçlarıyla ilgili haber, tahmin ve yorum yapılamayacak. Radyolarda ve her türlü yayın organlarında 18.00-21.00 saatleri arasında ancak YSK tarafından seçim ile ilgili verilecek haber ve tebliğler yayımlanabilecek.

Bütün yayınlar, saat 21.00'den sonra serbest olacak, ancak YSK tarafından gerek görülmesi halinde saat 21.00'den önce de yayınların serbest bırakılmasına karar verilebilecek.

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (9)

Cemal Zenginyurt:

Hayirli olsun Murat Kurum'a ve Turgut Altinok Bey'e ve tüm Türkiye'ye.

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Es Es:

Rüyanda görürsün anca o da zor

yanıt90
yanıt32
Dogan Kaymaz:

Ne içiyor bunlar

yanıt39
yanıt10
sade vatandaş:

bu seçimler vatana millete hayırlı olsun Allah bu millete kim olursa hangi taraftan olrsa olsun İnşallah kul,millet,yetim hakkı yemeyen milletin malını çalıp çırpıp israf etmeyen,eşe dosta yandaşa peşkeş çekmeyen helal süt emmiş içinde gerçekten Allah korkusu olan ahlaklı,adaletli,dürüst yönetici ve idareciler nasip ihsan eder

70
2
yanıtYanıtla
Doğrucu vatandaş:

Ülkede öyle insan kaldı mı? Bence! kalmadığı için veya biz onları özellikle seçmediğimiz için Allah da bize layık olduklarımızı yaşatıyor. :(

yanıt27
yanıt0
Doğrucu vatandaş:

Haberi neden eksik yapıyorsunuz? Redaktörünüz kim? İlk sonuçların açıklanması için yasak bitiş saati nedir? Hangi saatten itibaren seçim sonuçları hakkında bilgiler vermeye başlayacaksınız, neden bu konuyu habere eklemiyorsunuz?

16
1
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Erol Dayan:

arkadaşlar seçim bitti tartışmanın lüzumu yok artık ülkemiz için hayırlısı olsun saibesiz hak edenin kazandığı bir secim olsun

4
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Hsn:

Şehirinizin nasıl yönetileceğini seçiyorsunuz,belediye başkanınız güzel icraatler yapmışsa seçin,yapmamışsa seçmeyin.Bu genel seçim değil ki

1
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Mr Burner:

İstanbul büyük ihtimal Ak partiye geri döndü. Ankara ve İzmir chp de kaldı gibi Hatay da akp alır Antalya ve Bursada da akp alır

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