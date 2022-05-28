Türkiye erken seçime mi gidiyor? İşte muhalefet kulislerinde herkesin konuştuğu o tarih - Haberler

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Türkiye erken seçime mi gidiyor? İşte muhalefet kulislerinde herkesin konuştuğu o tarih

Haberler.com - Olgun Kızıltepe - Politika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli her fırsatta seçimlerin 2023 Haziran ayında yapılacağını dile getirse de muhalefet kulislerinde erken seçim söylentileri yankılanıyor. Özellikle CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" demesinin ardından, erken seçim kararı alınacağı ve seçimlerin 6 Kasım Pazar günü yapılacağı öne sürülüyor.

Siyasetin en çok konuşulan gündem maddelerinden biri de seçim tarihi. Muhalefet parti liderleri, her fırsatta erken seçim çağrısı yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli ise seçimlerin önceden belirlendiği gibi 2023 yılının Haziran ayında yapılacağını söylüyor.

Ancak art arda gelen zamlar ve hem dünyadaki hem de Türkiye'deki ekonomik gelişmeler sonrası muhalefet kulislerinde erken seçime gidileceği konuşuluyor. Özellikle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Sonbaharda seçim bekliyorum, ekonomiyi götüremezler" sözlerinin ardından seçimlerin bu yıl içerisinde 6 Kasım Pazar günü yapılacağı konuşulmaya başlandı.

DP Genel Başkanı Gültekin Uysal, seçimlere ilişkin değerlendirmesinde, "İktidar kendi çıkarı olacağını gördüğü an, erken seçime karar verebilir. Biz erken seçim ihtimalini göz ardı etmiyoruz" demişti. CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de "İktidar giderek ağırlaşan şartlar altında Haziran 2023 seçiminde 200 milletvekilinin altına düşme ihtimali görürse, bunu engellemek için seçimi erkene alır. TBMM'nin 401 sandalyesi AK Parti-MHP dışında oluşması demek, Yüce Divan kapısının da açılması demektir. Bunu göze alamazlar, şartlar daha da ağırlaşmadan tarihi öne çekebilirler" ifadelerini kullanmıştı.

Erken seçimle ilgili başka bir konu ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3. kez adaylığı ile bağlantılı. Anayasa gereği bir kişi Cumhurbaşkanlığına en fazla 2 kez aday olabiliyor. Ancak seçim erkene alınırsa 3. kez adaylığın önünde engel bulunmuyor. Yeni sisteme göre erken seçime gitmek için Cumhurbaşkanının kararı veya Meclis'te 360 oy gerekiyor. Meclis'in mevcut aritmetiği hiçbir parti ve ittifaka bu imkanı vermiyor. AK Parti'nin 286, MHP'nin ise 47 milletvekili var. 27 eksik kalıyor. Ancak iktidar 'Evet' derse, CHP ve İYİ Parti de erken seçim istediği için 360 rahat bulunuyor.

Tüm seçim sonuçları için tıklayın İl ve ilçelere ait tüm geçmiş seçim sonuçları.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com Haberler.com - Politika

Erken Seçim Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (9)

Haydar :

Türkiyede patlayan bombalari,karakollarin basmasi, her gün terörden kaybettigimiz Asker ve polislerimizi unutmadik. O günleri Özleyenler Kemal Kilictaroglunu ve ortaklarini destekleyin

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GÖBEĞİNİ KAŞIYAN ADAM :

Baktılar baya bi ülke biryere sarıyor (anladınız neresi) daha da beter olmadan seçime gideceklerdir. Bu fikir de Bahçeli'nindir.

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ismail bey :

Şu anki ekonomik ve sosyal durum itibariyle Cumhur ittifakı oyları yüzde 48 i geçemez. Ama 2023 e kadar biraz toparlarsa yüzde 53 alır...

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