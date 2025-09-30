Haberler

Türkiye, Doğu Akdeniz'de İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor

Türkiye, Doğu Akdeniz'de İnsani Yardım Faaliyetlerine Devam Ediyor
Güncelleme:
Milli Savunma Bakanlığı, Doğu Akdeniz'de insani yardım faaliyetlerine ilişkin yaptığı açıklamada, bölgedeki gemilerin arama kurtarma kabiliyetleri ile uluslararası koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkıda bulunacağını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Doğu Akdeniz'deki insani yardım faaliyetlerine ilişkin, "Bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır" denildi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Türkiye ; uluslararası hukuk ve insani değerler çerçevesinde, halihazırda Doğu Akdeniz'de seyreden sivil gemilerle gerçekleştirilen insani yardım faaliyetlerinin güvenli şekilde yürütülmesini yakından takip etmektedir. Bu kapsamda; bölgede çeşitli eğitim ve faaliyetlerde rutin çalışmalarını sürdüren gemilerimiz ile arama kurtarma kabiliyetimiz, ihtiyaç duyulması halinde ilgili kurumlarımız ve uluslararası taraflarla koordinasyon içinde insani yardım görevlerine katkı sağlayacaktır. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi insani değerlerin korunması ve masum sivillerin güvenliği için her yerde ve her koşulda üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmeye devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
