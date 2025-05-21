Türkiye'den Yunanistan'daki NATO Dışı Tatbikata Açıklama

Türkiye'den Yunanistan'daki NATO Dışı Tatbikata Açıklama
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İletişim Başkanlığı, Yunanistan'da gerçekleştirilecek olan Immediate Response tatbikatının NATO tatbikatı olmadığını ve Türkiye'nin aleyhinde bir durum söz konusu olmadığını bildirdi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yunanistan'da düzenlenecek olan 'Immediate Response' tatbikatının bir NATO tatbikatı olmadığını ve Türkiye adına aleyhte herhangi bir kurgunun söz konusu olmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı DMM'den yapılan açıklamada, "26 Mayıs ila 6 Haziran tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek olan Immediate Response tatbikatı, bir NATO tatbikatı değildir. Tatbikat, her yıl düzenli olarak ABD Avrupa-Afrika Komutanlığı tarafından koordine edilen Defender Europe kapsamındaki rutin bir tatbikattır. Immediate Response tatbikatı, Defender Europe şemsiyesi altında farklı bölgelerde farklı görevlerin icra edildiği 3 ana tatbikatın bir aşamasıdır. Söz konusu tatbikat aynı anda 8 farklı ülkede (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya) icra edilmektedir. Tatbikatın senaryosu ve tüm safhaları Türkiye tarafından bilinmektedir. Ülkemiz adına aleyhte herhangi bir kurgu söz konusu değildir. Türkiye, tatbikata davet edilmiş olup, sonraki aşamalara katılım konusunda değerlendirme süreci devam etmektedir" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Firari Murat Gülibrahimoğlu'nun şirketine kayyum atandı

İBB'ye yolsuzluk operasyonunda kilit ismin şirketine kayyum atandı
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Coca-Cola reklamı yapan Ozan Akbaba'nın 2 yıl önceki paylaşımı olay oldu

Hayranları haklı olarak soruyor: 2 yılda ne değişti Ozan?
İYİ Parti'nin WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet

WhatsApp grubunda CHP'li kadın vekil üzerinden iğrenç muhabbet
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı

Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi

Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin son hali böyle görüntülendi
'Rizeliye imkansız yoktur' dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi

"Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağın zirvesine indirdi
Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı

Görülmemiş fedakarlık! Osimhen için koca tarlayı gözden çıkardı
Sırrı Süreyya Önder'in ölümü sonrası saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı

Saçlarını kazıtan Sezen Aksu'nun son hali ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.