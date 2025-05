Türkiye'den Yunanistan'daki NATO Dışı Tatbikata Açıklama

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Yunanistan'da düzenlenecek olan 'Immediate Response' tatbikatının bir NATO tatbikatı olmadığını ve Türkiye adına aleyhte herhangi bir kurgunun söz konusu olmadığını bildirdi.

İletişim Başkanlığı DMM'den yapılan açıklamada, "26 Mayıs ila 6 Haziran tarihleri arasında Yunanistan'da düzenlenecek olan Immediate Response tatbikatı, bir NATO tatbikatı değildir. Tatbikat, her yıl düzenli olarak ABD Avrupa-Afrika Komutanlığı tarafından koordine edilen Defender Europe kapsamındaki rutin bir tatbikattır. Immediate Response tatbikatı, Defender Europe şemsiyesi altında farklı bölgelerde farklı görevlerin icra edildiği 3 ana tatbikatın bir aşamasıdır. Söz konusu tatbikat aynı anda 8 farklı ülkede (Arnavutluk, Bosna Hersek, Bulgaristan, Hırvatistan, Yunanistan, Kosova, Karadağ, Kuzey Makedonya) icra edilmektedir. Tatbikatın senaryosu ve tüm safhaları Türkiye tarafından bilinmektedir. Ülkemiz adına aleyhte herhangi bir kurgu söz konusu değildir. Türkiye, tatbikata davet edilmiş olup, sonraki aşamalara katılım konusunda değerlendirme süreci devam etmektedir" denildi.