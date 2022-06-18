Türkiye'den İsveç ve Finlandiya'ya net mesaj: Terör propagandasına izin verdiğiniz sürece NATO'ya giremezsiniz

Rusya-Ukrayna savaşının ardından İskandinav ülkelerinden İsveç ve Finlandiya, NATO üyeliği için başvuruda bulunmuş ancak ülkelerindeki terör propagandaları nedeniyle Türkiye'nin vetosu ile karşılaşmıştı. Türkiye üyeliklerine onay vermek için terörle ilişkilerini kesmelerini istedi ancak her iki ülke de şu ana kadar net bir adım atmadı.

İSVEÇ'TE PKK PROPAGANDASI

İsveç'in başkenti Stockholm'de 14 Haziran tarihinde Türkiye'nin tepkilerinde ne kadar haklı olduğunu gösteren bir olay yaşandı. Stockholm belediye binasına ve kentin sembollerinden biri olan Avicii Arena'ya projeksiyonlarla terör örgütünü simgeleyen semboller ve terörist başı Öcalan'ın posteri yansıtıldı. Görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından açıklama yapan İsveç Dışişleri Bakanlığı, konuyla ilgili gerekli önlemlerin alındığı duyurdu.

Açıklamada olayın kötü bir kampanya olduğuna işaret edilerek, "Bu, açık bir şekilde İsveç'in NATO'ya katılımını engellemek amacıyla kasıtlı ve kötü niyetli bir etki kampanyasıdır. İsveç bir terör örgütü olan PKK'yı açıkça kınamıştır ve İsveç terörün her türlüsünü kınamaktadır. Dışişleri Bakanı Ann Linde, hiçbir zaman PKK'ya destek ifadesinde bulunmadı ve manipüle edilmiş videoyu ve PKK'yı şiddetle reddediyor." denildi.

CUMHURBAŞKANLIĞI'NDAN TEPKİ

Skandal olay sonrası Türkiye'den konuya ilişkin bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsveç ve Finlandiya'nın terör örgütünün propaganda ve gösterilerine izin verdiği sürece NATO'ya giremeyeceğini ifade etti. İki ülkenin de Türkiye'nin kaygılarını giderecek adımlar atması gerektiğini söyleyen Kalın, "NATO bir güvenlik örgütüdür. Yeni üye olacakların ilkelere riayet etmesi tercih değil, zarurettir. Güvenlik kaygılarımızı giderecek somut adımlar atmalılar. Aksi halde süreç ilerlemez" ifadelerini kullandı.

NATO: ERDOĞAN'IN ENDİŞELERİNİ CİDDİYE ALMAK ZORUNDAYIZ

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Erdoğan'ın dile getirdiği endişeleri ciddiye almak zorundayız çünkü Türkiye gerçekten ciddi terör tehditleriyle karşı karşıya." diyerek, Türkiye gibi önemli bir müttefik endişeye sahipse oturup konuşularak çözüm bulunacağını kaydetti.

ERDOĞAN: NATO TERÖRE ÇANAK TUTAN BİR ÖRGÜT DEĞİL

İsveç ve Finlandiya'nın NATO üye olma olasılıklarıyla ilgili geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Heyetler geldi burada görüşmeler oldu. Şunu bir defa çok iyi bilmemiz lazım. NATO bir güvenlik teşkilatıdır. NATO teröre çanak tutan bir örgüt değildir. İsveç PKK PYD-YPG gibi tüm terör örgütlerinin cirit attığı bir ülke konumunda. Parlamentoları içinde bile teröristler var. Bu teröristler bu Parlamentolarda yer aldığı sürece, bunu da İsveç polisinin güvencesi ile gösteri yaptıkları sürece biz bunlara 'buyrun devam edin, buyrun NATO'ya girin' diyemeyiz. Aynı şey Finlandiya için de geçerli."