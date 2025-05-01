Türkiye Basın Federasyonu'ndan, CHP'li Başarır'a 'özür dile' çağrısı

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulunda yaptığı konuşmada gazetecileri hedef aldı. CHP'li Başarır, "Kim sızdırıyor ben de bunu soruyorum. Cem Küçük kim? İstanbul Cumhuriyet Başsavcı Yardımcısı mı? Abdülkadir Selvi kim, Zafer Şahin kim? A Haber asliye ceza mahkemesi mi, TGRT? İnsanların, onuruyla, şerefiyle, haysiyetiyle oynuyorlar, iftira atıyorlar ve tek bir soruşturma yok. Cem Küçük diyor ki: "Dosya bana sızdırıldı." Televizyonda söylüyor, Cem Küçük'e tek bir soruşturma yok. Neden?" ifadelerini kullandı.

"SEVİYESİZ BİR TUTUM"

Başarır'ın bu sözlerine Türkiye Basın Federasyonu, tepki gösterdi. Federasyon açıklamasında, "Ali Mahir Başarı'ı özür dilemeye davet ediyoruz... Cumhuriyet Halk Partisi Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır'ın, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu kürsüsünde gazeteci meslektaşlarımız Zafer Şahin, Cem Küçük ve Abdulkadir Selvi'yi hedef alan ifadeleri, tarafımızca endişeyle karşılanmıştır. Elbette her gazeteci eleştirilebilir ve fikirleri sorgulanabilir. Ancak bu eleştirinin ötesine geçilerek hedef gösterilmesi, hakarete varan söylemlerde bulunulması ve özellikle gazeteci dostumuz Zafer Şahin'in fiziksel özelliklerinin alay konusu yapılması asla kabul edilemez. Bu tür ifadeler, insani ve demokratik bir yaklaşımın ötesinde, seviyesiz bir tutumun yansımasıdır.

"ÖZÜR DİLEMEYE DAVET EDİYORUZ"

CHP Grup Başkanvekili Sayın Ali Mahir Başarır, düşünce temelinde eleştiri hakkına sahip olsa da, hakaret etme ve kişilik haklarını zedeleme özgürlüğüne sahip değildir. Kendisini kullandığı üsluptan ötürü kınıyor ve meslektaşlarımızdan kamuoyu önünde özür dilemeye davet ediyoruz. Türkiye Basin Federasyonu olarak, her türlü demokratik eleştirinin yanında olduğumuzu; ancak gazetecilere yönelik hakaret, hedef gösterme ve kişilik haklarına saldırı içeren tutumların karşısında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz." dedi.