Türkiye Barolar Birliği, Cumhuriyetin 100. Yılında Anıtkabir'i Ziyaret Etti

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti. TBB'nin çağrısıyla bir araya gelen avukatlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan ise Anıtkabir Özel Defteri'ne duygusal bir mesaj yazdı.

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla Anıtkabir'i ziyaret etti.

TBB'nin çağrısıyla bir araya gelen avukatlar, Aslanlı Yol'dan yürüyerek, Atatürk'ün mozolesine çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'nde, Anıtkabir Özel Defteri'ne şunları yazdı:

"Türkiye Barolar Birliği'nin seçilmiş kurulları olarak, görkemli bir hukuk devrimi ve sömürgeci güçlere karşı kazanılan en güzel destan olan Cumhuriyetimizin 100. yılında hak mücadelesi veren 180 bin avukatı temsil eden barolarımız ve meslektaşlarımızla huzurundayız. Emperyalizme meydan okuyan bir halk önderi olarak, etrafında sımsıkı kenetlenen yurtseverlerle birlikte içimize ektiğin umut tohumlarını, vicdanımızda büyüterek geldik.

Ateş çemberinden çekip çıkardığın bir halkın, özgür bir vatanda yaşamalarını sağlamak için vakfettiğin ömrüne duyduğumuz vefayı kalplerimizde sonsuzluğa eşitledik ve geldik. Akıl ile bilimin rehberliğinde ve laik hukukun güvencesinde, en büyük eserin olan Cumhuriyet sayesinde kula kul değil birey olan eşit yurttaşlar olarak minnetle ve şükranla geldik. Seni, 1938'den sonsuza kadar ölümsüz kılan, 'hiçbir dogma bırakmayan' anlayışınla, asaletin ve cesaretindir.

İnsan haklarına dayalı demokratik, laik, sosyal hukuk devleti ilkelerini temel alan Cumhuriyetimizi ilelebet yaşatmak da bizim taşımaktan gurur duyduğumuz sorumluluğumuz ve zorunluluğumuzdur. Yoktan var ettiğin ve yetmeyip küllerinden yeniden doğmasını sağladığın bu ülkede, geleceği emanet ettiğin bizler, mirasına sahip çıkıyoruz. İlelebet payidar kalacak Cumhuriyet'te hiçbir tahakküme boyun eğmeden hukuk ve adalet uğruna mücadele etmeye devam edeceğiz. Kılavuzumuz, pusulamız, güneşimiz senin ilkelerindir. Hiç bitmeyecek özlem, sevgi, şükran ve saygılarımızla."