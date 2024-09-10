Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Sonuçlandı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov'un katıldığı Batum'daki Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'nın ardından Üçlü Mutabakat Metni imzalandı.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in Gürcistan'da katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı sona erdi. Batum şehrinde gerçekleştirilen ve Güler ile Gürcistan Savunma Bakanı İrakli Çikovani ve Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov katıldığı toplantının ardından Üçlü Mutabakat Metni imzalandı. İmza törenin ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Güler, "Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve Gürcistan Savunma Bakanları olarak bugün Batum'da Üçlü Savunma Bakanları 11'inci Toplantısı kapsamında bir araya gelmiş bulunuyoruz. Öncelikle misafirperverliği kapsamında değerli meslektaşım İrakli Çikovani'ye teşekkürlerimi sunuyorum. Bu vesileyle Sayın Bakanların şahsında tüm Gürcistanlı ve Azerbaycanlı kardeşlerimize Sayın Cumhurbaşkanımızın selam ve sevgilerini de iletiyorum" dedi.

Köklü tarihi ve derin bağları bulunan 3 ülke arasındaki iş birliğinin her alanda en üst seviyeye çıkarılmasına yönelik iradelerinin bugün bir kez daha teyit edildiğini belirten Güler, "Toplantı esnasında Azerbaycan'ın ve Gürcistan'ın özellikle bağımsızlığı ve toprak bütünlüğüne olan güçlü desteğimizin altını tekrar çizdik" şeklinde konuştu.

"Aramızdaki sinerji, önümüzdeki dönemde yeni iş birliklerine imkan sağlayacak"

Kafkasya'nın tarihi ve stratejik konumu nedeniyle bölgesel ve uluslararası güvenlik için kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Güler, "Türkiye, Azerbaycan ve Gürcistan arasındaki üçlü iş birliği, ülkelerimizin ortak yarar ve beklentilerine hizmet ederken aynı zamanda Kafkasya'nın barış ve istikrarına da büyük katkı sağlamaktadır. Bu nedenle örnek nitelikteki bu yakın ve güçlü iş birliğimizi daha da geliştirme hususundaki irademizi imzaladığımız Üçlü Toplantı Protokolü ile de teyit ettik. İnanıyorum ki aramızdaki bu sinerji önümüzdeki dönemde yeni iş birliği ve ortaklıklara da imkan sağlayacaktır" ifadelerini kullandı.

Çikovani ve Hasanov ile görüşmekten memnuniyet duyduğunu kaydeden Güler, "Dost ve kardeş Azerbaycan ve Gürcistan halkına da sağlık ve esenlikler diliyor, sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum" diye konuştu. - BATUM