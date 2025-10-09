Haberler

Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Ankara'da Başladı

Güncelleme:
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Üçlü toplantıda güvenlik konuları ele alınacak.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Ankara'ya gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, bugün Ankara'da gerçekleştiriliyor. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ve Gürcistan Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Irakli Chikovani'yi Merkez Orduevi'nde ağırlayacak. Bakan Güler, toplantı kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi. Bakan Güler, Bakan Hasanov ile görüşmesinin ardından Gürcistan Savunma Bakanı Chikovani ile görüşme gerçekleştirecek. - ANKARA

