Dışişleri: Azerbaycan'a gerçekleştirilen İHA saldırılarını kınıyoruz

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Azerbaycan'a yönelik İnsansız Hava Aracı (İHA) saldırılarıyla ilgili, "Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz" açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Azerbaycan'ın Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bugün gerçekleştirilen İHA saldırılarını şiddetle kınıyoruz. Bölgede üçüncü ülkeleri hedef alan ve savaşın yayılması riskini artıran saldırılara bir an önce son verilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz. Türkiye, her zaman olduğu gibi bundan sonra da Azerbaycan'ın yanında durmaya devam edecektir" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı