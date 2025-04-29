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Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi

Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı Gerçekleştirildi
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Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve ABD arasında savunma iş birliğini derinleştirmek amacıyla Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın Ankara'da yapıldığını duyurdu. Toplantıda iki ülkenin stratejik ortaklığı vurgulandı.

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye-ABD Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı'nın dün Ankara'da gerçekleştirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti-Amerika Birleşik Devletleri Yüksek Düzeyli Savunma Grubu Toplantısı, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı Savunma Güvenlik Genel Müdürü Tümgeneral İlkay Altındağ ve Amerika Birleşik Devletleri Savunma Bakanlığında Uluslararası Güvenlik İşlerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısı Vekili Katherine Thompson başkanlığındaki heyetlerin katılımıyla 28 Nisan 2025 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilmiştir. Taraflar, yakın zamanda karşılıklı olarak en üst düzeyde ifade edildiği üzere, iki ülke arasındaki samimi diyaloğu ilerletme arzusuyla savunma ve savunma sanayi iş birliğinin çeşitli veçhelerinin derinleştirilmesi imkanlarını ele almış, bölgesel ve uluslararası güvenlik meselelerine dair görüş alışverişinde bulunmuş ve stratejik ortaklığın daha da güçlendirilmesine ilişkin kararlılıklarını yinelemişlerdir. Bir sonraki toplantının gelecek sene Amerika Birleşik Devletleri'nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştır" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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