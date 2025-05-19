Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu Toplantısı 20 Mayıs'ta Washington'da

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Türkiye-ABD Suriye Çalışma Grubu toplantısının 20 Mayıs 2025 tarihinde Washingtan'da düzenlenmesi planlanıyor.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuh Yılmaz ile ABD'li mevkidaşı Christopher Landau'nun eş başkanlıklarında kurumlar arası formatta gerçekleştirilecek toplantıda, Türkiye ve ABD'nin Suriye politikalarındaki önceliklerin üzerinde durulması, Suriye'de güvenlik ve istikrarın tesis edilmesine dönük iş birliği imkanlarının ele alınması öngörülüyor. DEAŞ'la ve diğer terör örgütleriyle mücadelenin toplantının gündeminde yer alacak konuların başında gelmesi bekleniyor. Bu çerçevede, Türkiye tarafından son dönemde DEAŞ'la mücadele bağlamında Suriye yönetimine verilen destek ve öncülük edilen bölgesel çabaların ele alınması planlanıyor. Toplantıda, Suriye'nin kuzeydoğusundaki kamplar kapsamında iş birliği imkanlarının değerlendirilmesi öngörülüyor. Toplantıda ayrıca, ABD tarafının Suriye'deki askeri birliklerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi vermesi beklenmektedir. Söz konusu toplantının, ABD ile Suriye arasında liderlerinin konsolidasyonuna ilişkin yürütülen süreç hakkında bilgi vermesi bekleniyor. Söz konusu toplantının, ABD ile Suriye arasında liderler düzeyinde doğrudan angajmanın başlatılmasının ve ABD Başkanı Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılacağını açıklamasının hemen ardından tertiplenmesi önem taşıyor. Bu çerçevede, toplantıda tabiatıyla Suriye'ye yönelik ABD yaptırımlarının kaldırılması bağlamında izlenecek süreç ve takvimin de ele alınması beklenirken Bakan Yardımcısı Yılmaz'ın görüşmeler kapsamında, Türkiye'nin, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve birliğinin korunması suretiyle, Suriye'de güvenlik ve istikrarın sağlanması amacıyla siyasi ve ekonomik konular ile güvenlik alanında ABD'yle çok boyutlu eş güdüme verdiği önemi vurgulaması; Suriye'nin içinden geçmekte olduğu bu tarihi sürecin ülkenin tüm terör unsurlarından arındırılmasıyla sonuçlanması yönünde Türkiye'nin beklentisini paylaşması öngörülüyor. - ANKARA