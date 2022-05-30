Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve AB Arasında Siyasi Diyalog Toplantısı Yapılacak - Haberler

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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve AB Arasında Siyasi Diyalog Toplantısı Yapılacak

ANKA - Politika
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Dışişleri Bakanlığı: Türkiye ve AB Arasında Siyasi Diyalog Toplantısı Yapılacak

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi direktörler düzeyindeki Siyasi Diyalog Toplantısı’nın bugün Ankara’da yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ve Avrupa Birliği (AB) arasında siyasi direktörler düzeyindeki Siyasi Diyalog Toplantısı'nın bugün Ankara'da yapılacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye ile AB arasında yapılacak olan Siyasi Diyalog Toplatısı'na ilişkin yazılı açıklama yaptı. Dışişleri açıklaması şöyle:

"Ülkemiz ile Avrupa Birliği arasında siyasi direktörler düzeyinde Siyasi Diyalog Toplantısı, 31 Mayıs 2022 tarihinde Ankara'da gerçekleştirilecektir.

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal başkanlıklarındaki heyetimiz ile AB Dış İlişkiler Servisi Genel Sekreter Yardımcısı Enrique Mora ile AB Komisyonu Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakereleri Genel Müdür Vekili Maciej Popowski başkanlığındaki AB heyeti arasında gerçekleştirilecek görüşmelerde, üyelik perspektifi doğrultusunda Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel ve uluslararası konular hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

ANKA / Politika

Dışişleri Bakanlığı Diyalog Toplantısı Avrupa Birliği Türkiye Politika Güncel Haberler

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