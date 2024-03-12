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Türkeş'in kızı da aday olmuştu! Adana anketi geldi, işte son durum

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31 Mart yerel seçimleri için geri sayım devam ederken Adana'da yapılan anketten sürpriz sonuçlar çıktı. CHP'nin adayı Zeydan Karalar'ın yüzde 34.1'lik kesimin desteğini aldığı araştırmada AK Parti'nin adayı Mehmet Kocaispir'e destek vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 27.7 oldu. İYİ Parti'den aday olan Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise yüzde 24.5'te kaldı.

Yerel seçimlere sayılı günler kala ORC Araştırma Şirketi, sonucu en çok merak edilen illerden biri olan Adana'da yaptığı anketin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

ARADA 6 PUAN FARK VAR

2 bin 320 katılımcı ile yapılan araştırmada katılımcılara "Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı için hangi adaya oy vereceksiniz?" sorusunu yöneltildi. Bu soruya yanıt verenlerin yüzde 34.1'i tercihini CHP'nin adayı Zeydan Karalar'dan yana kullanırken, AK Parti'nin adayı Mehmet Kocaispir'e destek vereceğini belirtenlerin oranı ise yüzde 27.7 oldu.

TÜRKEŞ'İN KIZI 3. SIRADA

Ne kadar oy alacağı en çok merak edilen isimlerden biri olan Alparslan Türkeş'in kızı Ayyüce Türkeş ise sıralamada üçüncü sırada yer aldı. İYİ Parti'den aday olan Türkeş'e oy vereceklerini belirtenlerin oranı yüzde 24.5'te kaldı.

İşte Adana anketinden çıkan sonuç;

Türkeş'in kızı da aday olmuştu! Adana'da anket yapıldı, sonuçlar sürpriz

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (3)

sade vatandaş:

bir ülkede hiç kimse bu ülke benim babamın tapulu malı benim çiftliğim buranın ağası benim demesin eninde sonunda.......her nefis yenilgiyi tadacaktır ama o zamana kadar gidecek olan malı ne kadar götürür bilinmez

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Benim Kkk:

Adanada yuzde 27 mi bukadar olan bitene ragmen cok diilmi yaa

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TIRNAKÇI CEMİL AMCANIZ:

İyi oy almış Türkeş'in kızı, seçim olunca yüzde 12'de kalır anket şirketide Özür diler inşallah.

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