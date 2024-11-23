Türk ve ABD Hava Kuvvetleri Komutanlarından Önemli Görüşme

Türk Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nden Korgeneral Jason T. Hinds ile bir araya geldi.

Türk Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran ile Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetleri'nden Korgeneral Jason T. Hinds Ankara'da bir araya gelerek karşılıklı ulusal güvenlik menfaatlerini ileri noktaya taşımak üzere görüşme yaptı. Gerçekleştirilen görüşmeye ilişkin Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği sosyal medya hesabından açıklama yapıldı.

Amerika'nın Türkiye Büyükelçiliği'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"ABD Hava Kuvvetleri'nden Korgeneral Jason T. Hinds, üst düzey ikili istişarelerde bulunmak üzere Türk Hava Kuvvetleri Kurmay Başkanı Korgeneral Rafet Dalkıran ile bu hafta Ankara'da bir araya geldi. Ülkelerimiz, karşılıklı ulusal güvenlik menfaatlerini ileri bir noktaya taşımak amacıyla savunma alanındaki bağlarını derinleştirmeyi sürdürecektir." - ANKARA