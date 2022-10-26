Türk Tabipleri Birliği Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri ortaya çıktı

"TSK kimyasal silah kullanıyor" iddiasıyla Türkiye'yi ayağa kaldıran Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı, bu sabah İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı. Savcılık, Fincancı ile birlikte merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti. Öte yandan evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirilen Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri de ortaya çıktı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kimyasal silah kullandığı iftirasını gündeme taşıyan Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı'nın 20 Ekim'deki PKK/YPG silahlı terör örgütünün sözde yayın organına yaptığı açıklamalar üzerine harekete geçti.

İSTANBUL'DAKİ EVİNDE GÖZALTINA ALINDI

Türk Tabipler Birliği Başkanı Fincancı, "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan bugün İstanbul Kadıköy'deki evinde gözaltına alındı.

TTB İÇİN YENİDEN YAPILANMA TALEBİ

Ayrıca Cumhuriyet Başsavcılığı Fincancı'nın Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi Başkanlığı görevine, son verilmesini talep etti. Başsavcılık, yeni merkez konseyi başkanı seçilmesi için nöbetçi asliye hukuk mahkemesi nezdinde talep bulundu. Savcılık merkez ve tabip odalarındaki sorumlu organların da görevlerine son verilmesi talep etti.

EVİNDE KALAŞNİKOF MERMİLERİ BULUNDU

Gözaltına alınan Fincancı'nın evinde yapılan aramada örgütsel el kitabı ve kalaşnikof mermileri ele geçirildi. Öte yandan TTB Başkanı Fincancı'nın gözaltına alınma görüntüleri de ortaya çıktı.