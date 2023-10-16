Bulancak Kaymakamlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın yetkisiyle faaliyetine başlayan Bulancak İlçe Başkanlığı yönetimi, Mustafa Aydın başkanlığında Ali Yıldız, Sadullah Aydın, Rahmi Zere ve Ali Taşdemir'den oluştu.

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın Bulancak İlçe Başkanlığı kuruldu.

Bulancak Kaymakamlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı'nın yetkisiyle faaliyetine başlayan Bulancak İlçe Başkanlığı yönetimi, Mustafa Aydın başkanlığında Ali Yıldız, Sadullah Aydın, Rahmi Zere ve Ali Taşdemir'den oluştu.

Faaliyetler kapsamında vakıf yönetimi ilk olarak İlçe Kaymakamı Ünal Koç'u makamında ziyaret etti. Ziyarete TSK Güçlendirme Vakfı Giresun İl Başkanı Ali Kara ve Bulancak İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Ersin Erkut da katıldı.

Aydın, vakfın amacının Türk Silahlı Kuvvetleri'nin savaş gücünün artırılmasına katkıda bulunmak üzere milletin maddi ve manevi desteğini sağlamak olarak belirlendiğini söyledi.

Büyük Türk milleti ile Türk Silahlı Kuvvetleri arasında kurulu olan gönül köprüsünü sürdürmek ve güçlendirmek için Bulancak olarak ellerinden geleni fazlasıyla yapacaklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerimizin savaş gücünün artırılması amacıyla yeni yatırımlar yapmak, sermayedarı olduğu şirketlerinin etkin gözetimini, stratejik yönlendirilmesi, aralarında işbirliği ve koordinasyonu sağlayarak savunma sanayisinde gerekli yetenekleri kazanmalarına, sürdürülebilir büyümelerine ve hisse değerlerinin artmasına katkıda bulunacağız."

Aydın, bağışların hesap numaraları ile direkt olarak TSK Vakfı Genel Merkezine gönderildiğini ifade ederek, "Biz de yönetim kurulu olarak bağış yapacak vatandaşlarımıza yardımcı olarak Silahlı Kuvvetlerimize katkı sağlayacağız." dedi.