Türk Silahlı Kuvvetleri'nden PKK'ya Ağır Darbe: 33 Odalı Mağara Tespit Edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya ait 1800 metre uzunluğunda ve 33 odalı bir mağara tespit edildiğini açıkladı. Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından ele geçirilen silah, mühimmat ve yaşam malzemeleri imha edildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü PKK'nın kullandığı bin 800 metre uzunluğunda 33 odalı bir mağara tespit edildiğini bildirdi.
MSB, sınır ötesinde arama tarama faaliyetleri gerçekleştiren Türk Silahlı Kuvvetleri'nin teröristlere ait bir mağara tespit ettiğini duyurdu. Bakanlığın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde bölücü terör örgütü PKK'nın kullandığı bin 800 metre uzunluğunda, 33 odalı bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hale getirilen mağarada ele geçirilen çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi imha edildi" ifadelerine yer verildi. - ANKARA