Turgut Altınok vaatlerini açıkldı

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı Turgut Altınok, bugün düzenlenen proje tanıtım toplantısında konuştu.

CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş'ın gerçekleştiremediği "5 yılda 58 kilometre metro" vaadini hatırlatan AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, "Ankara, sadece siyasi başkent olmanın ötesinde bir öğrenci şehridir. Ancak, son beş yılda sanatı, sporu ve sosyal hayatıyla huzurunu kaybetmiş bir şehir haline geldi. Bu yazımızda Ankara'nın güzelliklerini, sorunlarını ve geleceğe dair umutlarını ele alacağız.

"Güzel Ankara, maalesef beklenen gelişmeleri yaşayamamıştır. Sanal belediyecilik ve reklam panosu olmaktan öteye geçemeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyadır. Ancak, Ankara'nın bu durumu hak etmediğini düşünüyoruz.

"Ankara'nın değerli sakinleri, şehirlerinin sadece bugününü değil, geleceğini de planlayan bir liderlik anlayışına ihtiyaç duymaktadır. Sorunlara hızlı çözümler getiren, gerçek eserler üreten bir yönetim, Ankara'nın hak ettiği huzuru geri kazanmasına yardımcı olabilir." şeklinde konuştu.