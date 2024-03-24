Turgut Altınok'tan Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt

Cumhur İttifakı'nın Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok'tan ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın takas teklifine yanıt geldi. Altınok, "Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı" dedi.

MANSUR YAVAŞ: İSTİYORSAN TAKAS EDELİM

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, son günlerde mal varlığıyla gündemden düşmeyen Cumhur İttifakı'nın Ankara adayı Turgut Altınok'a takas teklifinde bulunmuştu. Yavaş, "Kızımın mortgage ile taksit taksit tam 32 yıl ödeyeceği bir ev için rakibim 'Mansur Yavaş'ın Londra'da evi var, onun evinin parası benim bütün mallarımı öder' diyor. Takas yapalım. Onda biriyle takas yapalım, yüzde biriyle takas yapalım" ifadelerini kullanmıştı.

TURGUT ALTINOK'TAN YANIT: İŞİN AHLAKİ BOYUTU KALMADI

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Turgun Altınok, "'Mansur Yavaş'ın Londra'daki evi benim mal varlığımdan daha değerli.' demiştiniz. Yavaş'ın takas teklifine ne cevap vereceksiniz?" sorusuna da yanıt verdi.

Altınok şunları şöyledi "Biri babadan, anadan kalmış ve belediye başkanı olmadan önce edinişmiş mal. Diğeri belediye başkanı olduktan sonra edinilmiş mal. Bir de oturduğu ev var. Ahlaki değil ama. Ahlaksızca, hayasızca iftiralar ve yalanlar, işi bu noktaya getirdi. 25 milyona şu an oturduğu evi hangi parayla aldı belediye başkanı olduktan sonra onu da bir açıklasın. Anne ve babadan kalan tarlaları verelim yine evini satın alamayız. Bunların hepsini verelim Yavaş'ın Londra'dan aldığı evle, değişiyorsa tabii. İşin ahlaki boyutu kalmadı. Yalan, çamur ve iftiralar atılıyor."