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Turgut Altınok: "Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı büyükşehir adayını belirleyecekler, biz de ona saygı duyacağız"

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Keçiören Belediyesi, 109 yıl önce Sarıkamış'ta şehit olan kahramanlar için 'Sarıkamış Şehitlerini Anma' programı düzenledi.

Keçiören Belediyesi, 109 yıl önce Sarıkamış'ta şehit olan kahramanlar için 'Sarıkamış Şehitlerini Anma' programı düzenledi. Programın ardından büyükşehir adaylığıyla ilgili açıklama yapan Altunok, "Artık sona gelindi anketler bitti. Artık teşkilatımız, partimiz, genel merkezimiz, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı büyükşehir adayını belirleyecekler, biz de ona saygı duyacağız" dedi.

Keçiören Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 109'uncu yıl dönümü kapsamında ilçedeki Kalaba Kent Meydanı'nda, 'Sarıkamış Şehitlerini Anma' programı gerçekleştirdi. Saygı duruşu, İstiklal Marşı ve Kuran'ı Kerim tilaveti okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yaptı. Programın sona ermesiyle basın mensuplarının büyükşehir adaylığı sorusu üzerine konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Artık sona gelindi anketler bitti. Artık teşkilatımız, partimiz, genel merkezimiz, Cumhurbaşkanımız ve Cumhur İttifakı büyükşehir adayını belirleyecekler, biz de ona saygı duyacağız" şeklinde konuştu.

"Amerikan anayasasının birinci maddesi özgürlüktür, birinci madde nerede"

Şehitlerin 109 yıl önce mevzu vatansa gerisi teferruattır diyerek Sarıkamış'a giderek şehadet şerbetini içtiklerini belirten Altınok, "Geçmişine sahip çıkmayan devletlerin ve milletlerin, toplumların geleceği olmaz. Kahramanlarımız Sarıkamış'ta, şehit olan nice yiğitlerimiz, kahramanlarımız, onbaşılarımız, subaylarımız, teğmenlerimiz düşünmeden seve seve ölüme gittiler. Bugün bütün dünyanın gözü önünde Filistin bir soykırıma uğruyor. Bütün dünyanın gözünün önünde. Hepimiz üzülüyoruz dua ediyoruz, elimizden geleni yapıyoruz. İsrail'i kınıyoruz. Destekçisi Avrupa'da da kim varsa destek veren onları kınıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri'ni kınıyoruz. Amerikan anayasasının birinci maddesi özgürlüktür. Birinci madde, özgürlükler ülkesi. Nerede? Yani bir millet masum ve mazlum bir millet, dünyanın gözü önünde maalesef soykırıma uğruyor. Bunun için de bizim güçlenmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Program Sarıkamış Anıtı'na karanfil bırakma töreniyle sona erdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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