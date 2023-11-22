Turan Çakır, Atakum Belediye Başkanlığı için aday adayı oldu

Samsun'da önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği ve Meclis Başkan Vekilliği gibi görevlerde bulunan Turan Çakır, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Atakum Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

Samsun'da önceki dönem Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekilliği ve Meclis Başkan Vekilliği gibi görevlerde bulunan Turan Çakır, 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde Atakum Belediye Başkanlığı için aday adayı olduğunu açıkladı.

Aday adaylığı başvurusuna ilişkin belgeleri AK Parti Atakum İlçe Başkanlığı'na Atakum Belediyesi Başkan Aday Adayı Turan Çakır, "Atakum için hazırız, kararlıyız. Her zaman daha güzel günlerini düşlediğimiz Atakum'u, hep birlikte inşa etmek, daha güzel yarınlar ve daha başarılı hizmetlere taçlandırmak için AK Partimizden aday adaylığı başvurumu yapmış bulunmaktayım. Başvurumuzun hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi. - SAMSUN