Tunus'taki İHA Saldırısı İddiaları ve Gazze'ye Yardım Filosu

Tunus Ulusal Muhafız Sözcüsü Houcem Eddine Jebabli, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu'na ait tekneye insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, herhangi bir İHA saldırısı tespit edilmediğini ve gemide can yeleklerinin bulunduğu bölümde yangın çıktığını iddia etti.

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yarın Tunus'tan yola çıkmaya hazırlanan Küresel Sumud Filosu'na ait bir tekneye insansız hava aracı (İHA) ile düzenlenen saldırı gözleri İsrail'e çevirdi. Filo ile Gazze Şeridi'ne gitmeye hazırlanan aktivistler, saldırıyı İsrail'in yaptığını savunurken, Tunus'tan açıklama geldi. Tunus Ulusal Muhafız Sözcüsü Houcem Eddine Jebabli, gemiye İHA saldırısı düzenlendiğini reddetti. Fransız medyasına konuşan Jebabli, "İlk bulgulara göre, İspanya'dan gelen ve Sidi Bou Said limanına 50 mil uzaklıkta demirlemiş olan bir gemide, can yeleklerinin bulunduğu bölümde bir yangın çıktı. Soruşturma devam ediyor ve herhangi bir İHA tespit edilmedi" ifadelerini kullandı.

"Tunus egemenliğine karşı bir saldırganlık"

Birleşmiş Milletler (BM) İşgal Altındaki Filistin Toprakları Özel Raportörü Francesca Albanese yaptığı açıklamada, İHA saldırısının doğrulanması durumunda bunun "Tunus'a ve Tunus egemenliğine karşı bir saldırganlık" olacağını söyledi. Albanese, Sidi Bou Said limanında olduğunu ve "yerel yetkililerle birlikte gerçekleri anlamaya çalıştığını" belirtti. - TUNUS