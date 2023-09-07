Tunus'ta Tutuklu Siyasilere Destek İçin Gösteri Düzenlendi

Tunus'ta, "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" suçlamasıyla tutuklanan siyasilere destek için gösteri düzenlendi.

Tunus'taki muhalefetin çatı oluşumu Ulusal Kurtuluş Cephesi'nin çağrısıyla Tunus Temyiz Mahkemesi önünde düzenlenen gösteride bir araya gelen siyasilerin yakınları ve aktivistler, tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

Gösteride konuşan tutukluların avukatlarından Delila Mübarek Musaddık, "Komplo davasında 6 aylık ihtiyati tutukluluk süresinin ardından salı verilmesi gereken tutuklular için hiçbir gerekçe gösterilmeden 4 ay daha tutuklu yargılanmaları yönünde karar alındı. Temyiz Mahkemesine yaptığımız itiraz bugün yapılacak duruşmada görüşülecek, yaptığımız itirazın kabul edilmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Tunus kanunlarına göre tutukluluk süresinin tamamlandığına dikkat çeken Musaddık, dava dosyasının dikkate alınmadığını bu yüzden keyfi olarak tutukluluk süresinin uzatıldığını söyledi.

Tutukluların serbest bırakılması için slogan atan göstericiler, düzenledikleri eylemin ardından olaysız bir şekilde dağıldı.

"Devletin güvenliğine karşı komplo" soruşturmasında onlarca kişi tutuklandı

Tunus'ta 11 Şubat'tan bu yana siyasiler, gazeteciler, aktivistler, hakimler ve iş insanlarını kapsayan gözaltı operasyonları düzenleniyor. Bu operasyonlar kapsamında birçok muhalif cezaevine konuldu.

"Siyasi Tutukluları Savunma Ulusal Komitesi" üyesi avukatlarından Semir Dilo, 22 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "devlet güvenliğine karşı komplo kurmak" iddiasıyla tutuklu yargılanan Nahda Hareketi'nin eski yöneticilerinden Abdulhamid el-Celasi, İş ve Özgürlükler için Demokratik Blok Partisi yöneticilerinden Hiyam et-Turki, Cumhuriyet Partisi Genel Sekreteri İsam eş-Şabbi, Ulusal Kurtuluş Cephesi üyelerinden anayasa profesörü Cevher bin Mübarek, eski Demokratik Akım Partisi Genel Sekreteri Gazi eş-Şevaşi ve Emel Partisi'nin önde gelen isimlerinden Rıza Belhac'ın tutukluluk süresinin 4 ay uzatıldığını söylemişti.

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, siyasilerin "devletin güvenliğine karşı komplo kurma" ve "ekonomik krizi körüklemeye yönelik adımlar"dan ötürü gözaltına alındığını söylemişti.

Muhalefet ise bu gibi soruşturmaları siyasi olarak niteliyor ve Said'i demokrasiye aykırı hareket etmekle suçluyor.