Tuncer Bakırhan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Barış Süreci Hızlandırılmalı

Tuncer Bakırhan: 'Terörsüz Türkiye' İçin Barış Süreci Hızlandırılmalı
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Halk Buluşması' programında terörün sona ermesi gerektiğini vurgulayarak barış sürecinin hızlandırılması çağrısında bulundu. Bakırhan, bu sorun çözülmeden ekonomik sorunların da çözülemeyeceğini belirtti.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, 'Terörsüz Türkiye' sürecine ilişkin, "Bu mesele çözülürse ötekileştirme bitecek. Hala bu sürece karşı olanlar da var. Hala dökülen kan yetmemiş gibi 'Bu çatışmalar, bu şiddet ortamı devam etsin' diyenler var. Kanla beslenenler var" dedi.

Bingöl'e gelen DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, beraberindeki DEM Parti Van Milletvekili, Meclis Başkanvekili Pervin Buldan ve Bingöl Milletvekili Ömer Faruk Hülakü ile partisinin bir düğün salonunda düzenlediği 'Halk Buluşması' programına katıldı. Burada konuşan Bakırhan, "Kars'tan Edirne'ye kadar her karış toprağa kan düştü. Her yürekte sızı var. Yeterince acı biriktirdik. Yeterince gözyaşı biriktirdik. Türkiye bu meseleyi çözmediği için 3 milyar dolara yakın, bizim sizin vergilerinizden oluşan Türkiye'nin bütçe açığının 6 katı bir para harcadı. Bu mesele çözülürse, asgari ücretle geçinen yurttaşlarımızın daha fazla alın terlerinin karşılığını almasını sağlayacağız. Bu mesele çözülürse, bugün geçim derdi çeken emekçilerin insanca yaşayacakları bir ücret almalarını da sağlayacağız. Bu mesele çözülürse, en önemlisi annelerin gözyaşı duracak. Sırtımızda tabut yerine demokrasiyi büyüterek yürüyeceğiz. Bu mesele çözülürse, bu ülkedeki tekçilik, ırkçılık, yok sayan politikalar bitecek. Bu mesele çözülürse gençlerimiz uyuşturucu batağından kurtulacak, belki daha okuyabileceği, iş bulabileceği, umutlarını büyüten bir zemini birlikte yaratmış olacağız. Bu mesele çözülürse ötekileştirme bitecek. Hala bu sürece karşı olanlar da var. Hala dökülen kan yetmemiş gibi 'Bu çatışmalar, bu şiddet ortamı devam etsin' diyenler var. Kanla beslenenler var. Barışın bir an önce olması için Meclis'teki komisyon artık sürelere oynamamalı. Maçın 90'ıncı dakikasına geldik. Yeterince uzatmalar da oldu. Artık gidip Sayın Öcalan ile görüşmeli, bu süreç hızlandırılmalıdır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
