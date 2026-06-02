Haberler

Tunceli Valiliği'nden 'Kılıçdaroğlu afişleri' açıklaması

Tunceli Valiliği'nden 'Kılıçdaroğlu afişleri' açıklaması
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli Valiliği, kentteki billboardlarda yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin Vali Şefik Aygöl'ün talimatıyla astırıldığı iddialarını yalanladı. Afişlerin Almanya'da yaşayan bir iş insanı tarafından finanse edildiği belirtildi.

TUNCELİ Valiliği, kentteki billboardlarda yer alan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun afişlerinin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl'ün talimatıyla astırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Mahkemenin verdiği 'mutlak butlan' kararı sonrası CHP Genel Başkanlığı görevine yeniden gelen Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafları, sabah saatlerinde memleketi Tunceli'deki tüm billboardlara 'CHP Genel Başkanı' unvanıyla asıldı. Billboardlarda, afişlerin kim tarafından astırıldığına ilişkin herhangi bir ibareye yer verilmedi.

'İDDİALAR GERÇEĞİ YANSITMIYOR'

Tunceli Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, bazı basın-yayın organları ile sanal medya platformlarında, Kemal Kılıçdaroğlu afişlerinin Tunceli Valisi ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl tarafından astırıldığı yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Açıklamada şöyle denildi:

"Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur. Söz konusu billboardlarda yer alan Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin görseller; Almanya'da yaşayan Pülümürlü bir iş insanı tarafından, tamamen kendi talebi doğrultusunda ve tüm giderleri kendisi tarafından karşılanmak suretiyle yayımlatılmıştır. Ayrıca billboardların kullanım hakkı ülkemizin birçok yerinde olduğu gibi ilimizde de açık ihale usulüyle ihale edilmiş olup ilgili firma tarafından işletilmektedir. Billboardların kullanımına ilişkin tasarruf ve içerik sorumluluğu ilgili firmaya ait olup, bu alanlarda yayımlanan ilan ve görsellerin içeriğiyle Valiliğimizin veya Belediyemizin herhangi bir ilgisi ya da onay süreci bulunmamaktadır. Bahse konu afişlerin hazırlanması, bastırılması, billboardlara yerleştirilmesi veya finansmanının sağlanması süreçlerinin hiçbir aşamasında Tunceli Valiliği'nin ya da Tunceli Belediyesi'nin herhangi bir dahli bulunmamaktadır. Bu nedenle söz konusu afişlerin Valimiz Sayın Şefik Aygöl'ün talimatı, bilgisi veya yönlendirmesi doğrultusunda astırıldığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamakta olup kamuoyunu yanıltıcı nitelik taşımaktadır. Kamuoyunun, doğruluğu teyit edilmemiş bilgi ve paylaşımlara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
ABD: İran, nükleer konuların bazı başlıklarında müzakereye onay verdi

"İran, asla olmaz dediği konuda geri adım attı"
Kılıçdaroğlu'na başdanışman mı oluyor? Ayhan Bilgen'den Haberler.com'a özel açıklama

Başdanışmanı olacağı söylenen isim, rengini açıkça belli etti
Böyle vahşet görülmedi! Odunlukta eşini katletti

Odunla vura vura katletti! Cani her yerde aranıyor
Kılıçdaroğlu'nun afişleri, memleketi Tunceli'de bilboardlara asıldı

Kılıçdaroğlu'nun afişleri şehri karıştırdı! Valilikten açıklama geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Erdoğan ailesinde bebek sevinci: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torun sayısı 10'a yükseldi

Erdoğan 10. kez dede oldu: Güzel haber Bayraktar çiftinden
Tedesco'nun yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu

Yeni takımı açıklanır açıklanmaz olanlar oldu
Beşiktaş'tan Pavlidis'e kanca! İşte masadaki teklif

Süper Lig devi sağ gösterip sol vurdu! Pavlidis adım adım Türkiye'ye
Ferdi Zeyrek'in kızı Nehir Zeyrek'ten Kılıçdaroğlu'na tepki: Gün gelir, devran döner

Ferdi Zeyrek'in kızından ‘çikolata' iddiasına ve Kılıçdaroğlu'na tepki
A Milli Takım ABD'ye gitti! Herkes aynı detaya takıldı

Herkes bu görüntüleri konuşuyor!
Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi

Kılıçdaroğlu'nun A Takımı belli oldu! İşte 19 kişilik MYK listesi
Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam

Hakan Safi resmen çıldırdı! Bir futbolcu ile daha anlaşma tamam