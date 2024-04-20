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Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı

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DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin sosyal medyadaki ismini "Dersim Belediyesi" olarak değiştirdi. Yapılan değişiklik sonrası hesap X tarafından kapatıldı.

Dem Parti, 31 Mart yerel seçimlerinde kazandığı Tunceli Belediyesi'nin resmi hesabının ismini "Dersim Belediyesi" olarak değiştirdi. Yapılan isim değişikliği sosyal medyada gündem olurken daha hesaba ulaşılamadığı görüldü.

Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İletişim Başkanlığı Dijital Medya Koordinatörü Aslan Değirmenci, "DEM Parti, Tunceli Belediyesi'nin resmi x hesabının ismi 'Dersim Belediyesi' olarak değiştirildi. Profil adıyla birlikte hesap adını da değiştirince, x kural hatası olarak işaretleyip, hesabı kapattı" ifadelerine yer verdi.

İşte Değirmenci'nin o paylaşımı;

Tunceli Belediyesi'nin ismini Dersim olarak değiştirdiler, X hesabı kapattı

31 Mart Yerel Seçim Sonuçları İçin Tıklayın

Kaynak: Haberler.com / Politika

Tunceli Belediyesi Sosyal Medya DEM Parti Tunceli Dersim Sosyal Medya Politika Güncel Haberler

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Yorumlar (5)

Özer Doğan:

Bu hainler resmen Devletimizin düşmanları biz başka bir ülke ile savaşa girsek bu hainler bizi değil düşmanı destekler

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Şerin Eye:

yanlış söylüyorsun hainde değiliz kürt tarihimiz kültürlerimiz dilimiz çok büyük ve Türkiye'ye karşı bir devlet cikarsa eminimki Malazgirte Alparslan yardıma kostugumuz gibi bugün yine gideriz cepheye ortak vatanda Türkiye Kürdistan'ın da birbirimize sahip çıkalım sadece kürt ve türkten başka dost yok

yanıt8
yanıt40
necmettin durmaz:

tansiyon yükseltiyorlar

55
7
yanıtYanıtla
Ahmet:

hahahahahah

28
4
yanıtYanıtla
Ali İğsek:

yılanın başını küçükken demişler

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