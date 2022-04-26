Tunç : 'Arşivler açık, bütün dünyanın görüşüne sunmuşuz ama arşive bakan yok'

BARTIN (İHA) - TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bartın milletvekili Yılmaz Tunç, Türkiye üzerine plan kuranların olduğunu söyleyerek, "Bir milletvekili çıkıyor atalarımızın soykırım yaptığını iddia edebiliyor, maalesef. Onlara destek olanlar elbette ki var, bir yerlerden cesaret alıyorlar ama bizim atalarımız ve bizim tarihimizde soykırım yoktur" dedi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Abdipaşa beldesinde toplu iftar yemeğin katıldı. Tunç burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin arşivlerinin açık olduğunu ama arşive bakmaktan korkanların olduğunu söyledi.

Tunç, konuşmasında, " Tüm dünyayı kasıp kavuran pandeminin etkisi ile ortaya çıkan bir küresel enflasyon var. İnşallah ülkemiz insanını bu küresel enflasyonun etkilerine daha fazla maruz kalmadan bu süreci de hep birlikte el birliğiyle atlatacağız. Ülkemizin üzerinde planlar kuranlar ve terörü destekleyenler var. Bir milletvekili çıkıyor atalarımızın soykırım yaptığını iddia edebiliyor maalesef. Onlara destek olanlar elbette ki var ve bir yerlerden cesaret alıyorlar. Ama bizim atalarımız bizim tarihimizde soykırım yoktur. Onu iddia edenler kendi tarihlerini bakmaları gerekir. Bizim tarihimiz tertemiz bir tarihtir. Arşivler açık, bütün dünyanın görüşüne sunmuşuz ama arşive bakan yok. Çünkü arşivden korkuyorlar. Arşive ve tarihe baktıkları zaman Türkiye'nin tarihi atalarımızın Osmanlı'nın Selçuklu'nun tarihi zerre kadar bir kara leke yok. Ama onlar aynaya baktıklarında kara lekeleri görürler. Onların yakın tarihine baktığımızda Avrupa'nın orta yerinde Bosna da soykırım yaptılar. Ama maalesef dünyanın sesi çıkmamıştı. Bütün bu iftiralara karşı göğsümüzü geriyoruz ve başımız dik bir şekilde dünyada hakkaniyeti, adaleti savunmaya devam ediyoruz. İnşallah milletimizin de refahını artıracak her türlü tedbiri almaya devam ediyoruz" dedi.

İftar yemeğine Bartın Valisi Sinan Güner, Abdipaşa Belediye Başkanı Yaşar Dönmez ile kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı. - BARTIN

İhlas Haber Ajansı / Politika