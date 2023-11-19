Tüm-İş Konfederasyonu Başkanı Şahin: Bu çatı altında sıradan sendikacılara yer olmayacak

Tüm-İş Konfederasyonu 3. Olağan Genel Kurul'unda konuşan Başkan Mahmut Şahin, "Bu çatı altında sıradan sendikacılara asla yer olmayacak" dedi.

Kentte bulunan bir balo salonunda yapılan genel kurula, Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin, başkan yardımcıları ve üyeler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından başlayan genel kurula tek aday olarak giren ve açılış konuşmasını yapan Tüm-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Şahin; "Sendikacılığa başlarken, sendikalarla rekabet edebileceğimizi düşünerek, başlamıştık. Sahada işçinin yanında olan, işçinin haklarını korumaya çalışan, işçi için mücadele eden sendikalar, yetki olacak ve kazanacaktı. Tıpkı futbol kulüplerinin birbirleriyle rekabet etmesi gibi. İyi oynayan futbol kulübü, sahada iyi yer tutan futbol kulübü, savunmasını iyi yapan futbol kulübü kazanacak ama hakem taraf tutmayacak. Hakemin düdüğü adalet üzere çalacak. Tıpkı 1400 sene öncesinden bize gönderilen 'devletin dini adalettir' mesajı gibi. Aynı kurumda çalışan memur ve işçi arasındaki ayrımlar. Memurun evliliğinde 7 gün izin veriliyor. Ancak işçinin evliliğinde 3 gün evlilik izni veriliyor. Memurun annesi ya da babası vefat ettiğinde 7 gün ölüm izni ama işçinin anne ve babası vefat ettiğinde 3 gün yeter diyorlar. Memur işten çıkartılıyor. Mahkeme memuru haklı buluyor ve memur işine dönüyor. Fakat işçi çıkartılıyor, mahkeme onu da haklı buluyor. Ancak işçi işine dönemiyor. Neden? Çünkü mevzuat böyle. İşveren, işçiyi işten çıkartıyor. Çıkartırken bir de işçiye kod veriyor. Bu da SGK'nın kayıtlarına giriyor. Hiçbir savcı, polis kararı olmadan, herhangi bir belge olmadan istediği kodu verebiliyor. Buna devlet dahi müdahale edemiyor. Bu olayın kesinlikle kaldırılması gerekiyor" şeklinde konuştu.

Şahin; "Önümüzdeki 4 yıl boyunca bu kalkışımız devam edecek. Bu çatı altında sıradan sendikacılığa ve sıradan sendikacılara asla yer olmayacak. Sıradan insanların hedefledikleri şeyleri asla hedefinize koymayacaksınız. Azınlığı mutlu, çoğunluğu perişan eden dinamitleri asla devam ettirmeyeceksiniz. Okyanuslar gibi bol haysiyetiniz, Elif gibi dim dik şahsiyetiniz olacak. Sadece sendikacılara değil, bütün insanlığa örnek olacak bir hareketin temelini attığınızı bütün insanlığa göstereceksiniz. Biz bugün itibariyle hedeflediğimiz şeyin başarılı olduğunu biliyoruz. Fakat başarının bir sonuç olmadığını da bilmemiz gerekiyor. Başarı varılan bir yer değil, uzun süre yürünen bir yoldur" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ