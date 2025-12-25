Haberler

Tülay Hatimoğulları: Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu Kongresi'nde kamusal alanda Kürtçe Kur'an okunması ve vaaz verilmesi çağrısı yaptı. Hatimoğulları, "Siyasal İslam cenazelerimizin toprakla buluşmasını engelliyor" dedi.

  • Tülay Hatimoğulları, Kürtlerin kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmesi ve Kürtçe vaaz verebilmesi gerektiğini söyledi.
  • Tülay Hatimoğulları, cenazelere ve taziyelere müdahale edildiğini, cenazelerin gömülmesinin engellendiğini öne sürdü.
  • Tülay Hatimoğulları, eşit yurttaşlığın hukuki zemininin oluşmasıyla barış ve adaletin mümkün olacağını belirtti.

Mezopotamya İslami Araştırmalar Federasyonu 1. Olağan Kongresi, Sezai Karakoç Kültür ve Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrede konuşan Tülay Hatimoğulları, federasyonun önemli çalışmalar yürüttüğünü belirterek, "Canıyürekten bu çalışmayı kutluyorum. Çünkü bu çalışma bizim üzerinde yaşadığımız coğrafyanın ihtiyaç duyduğu çalışma" dedi.

"SİYASALLAŞTIRILMIŞ İSLAM..."

Hatimoğulları, erken İslam döneminden sonra sömürgeci güçlerin Orta Doğu ve Afrika'da dinleri ve inançları karşı karşıya getirdiğini savundu. Mezhep savaşları üzerinden emperyalist sistemlerin kurulduğunu ileri süren Hatimoğulları, "Yüzyıllardır kanlarımız akıyor bu coğrafyada ve kanlarımız akarken ne yazık ki siyasallaştırılmış İslam bunun ön ayakçısı oluyor" ifadelerini kullandı.

"DEMOKRATİK İSLAM ÇİZGİSİ GÜÇLENMELİ"

Konuşmasında "demokratik İslam" vurgusu yapan Hatimoğulları, İslam'ın "selam ve barış" değerleriyle demokratik bir zeminde buluşturulmasının önemli olduğunu ifade etti. Bu çalışmanın yalnızca Türkiye için değil, tüm İslam coğrafyası için önemli olduğunu dile getirdi.

"KÜRTLER, KÜRTÇE KUR'AN OKUYABİLMELİ"

Ana dilde ibadet edilmesi gerektiğini dile getiren Hatimoğulları, Kürtçe Kur'an okunabilmesi ve Kürtçe vaaz verilebilmesi gerektiğini söyledi. Cenazelere ve taziyelere müdahale edildiğini öne süren Hatimoğulları, "Kürtler kamusal alanda Kürtçe Kur'an okuyabilmeli Kürtçe vaaz verebilmelidir. Ölüye saygı gösterilmelidir bu topraklarda. Ama ne yazık ki mevcut olan siyasal İslam'la bezenmiş bu devlet anlayışı bunu yapmıyor. Cenazelerimizin toprakla buluşmasını engelliyor. Tırnak içinde bu teröristtir. İmama diyor ki sen bunun duasını okuyamazsın, namazını kılamazsın. Cenaze aracı vermiyor. Cenazelerimize müdahale ediyorlar. Gömülmesini müsaade edilmiyor. Gidin gece aileden beş kişiyle gömün diyorlar. Bu kabul edilemez. Ölüye saygı her şeyden önce gelir" dedi.

EŞİT YURTTAŞLIK VURGUSU

Hatimoğulları, gerçek bir barış ve adaletin ancak eşit yurttaşlığın hukuki zemininin oluşmasıyla mümkün olacağını belirterek, barış ve demokratik yasaların hayata geçirilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haberler.com / Politika
Haberler.com
Yorumlar (8)

Haber YorumlarıMehmet Vatandaş:

ölünüze dirinize en son isteyeceğiniz gerçek niyetinizi en baştan söyleyin uğraştırmayın ortam müsait nasılsa

Haber YorumlarıVeli İdi:

:) kürtleri savunmak bunlara kaldıya vay halimize vay

Haber YorumlarıElkin Kuset:

Bu kadin problem cikarmak icin her seyi deniyor. Tek o kalmisti. Mandaci Siyonist, evinde istedigin dini dili oku, konus. TC’nin kamusal alanlarinda Anayasa ne diyorsa saygi goster.

Haber Yorumlarıumut mergen:

başka ne istiyorsunuz..?

Haber YorumlarıÜtopik Yorumcu:

malmisiniz siz ya Kürtçe ye çevrilir Kürtçe mealini okuyabilirsin sorum yok otobüste yolda sokakta oku kim ne diyecek tam tersi okuyan için iyidir ama bu siyaset konisi olamaz engelmi varda bunu acikliyordun

Tüm 8 yorumu okumak için tıklayın

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

