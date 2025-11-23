Haberler

Tülay Hatimoğulları: CHP'nin İmralı'ya Gitmemesi Eksikliktir

Güncelleme:
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı'ya gitmenin önemine dikkat çekerek CHP'nin gitmemesini bir eksiklik olarak gördüklerini ifade etti. Hatimoğulları, çözüm sürecinde CHP'nin katkısının gerekli olduğunu vurguladı.

Dem Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, İmralı'ya gidiş ile ilgili, "CHP'nin gitmesini çok önemsiyoruz, çok da istiyoruz. Gitmemelerini biz bir eksiklik olarak görüyoruz" dedi.

Hatay'ın Defne ilçesi Harbiye Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nde (HASYAD) 'Demokrasi, Barış ve Bölgemizin Geleceği' başlıklı panel düzenlendi. Panele konuşmacı olarak katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, çözüm sürecine ilişkin açıklamalarda bulundu.

'CHP GİTMEMEYİ TERCİH ETTİ'

Hatimoğulları, "Biliyorsunuz, Meclis'te bir komisyon kuruldu. Meclis'te kurulan komisyonda yaklaşık Türkiye'deki siyasi iradenin yüzde 95 oranında Türkiye toplumu temsil ediliyor. Bir tıkanıklık yaşandı. İmralı'nın dinlenmesi gerekiyor. Bunu Türk halkı bir şart olarak ortaya koydu. Öcalan'ın kendi örgütü de bir şart olarak ortaya koydu ve bu konu bugüne kadar geldi. Aslında aylar önce gidilmeliydi. Komisyon bir karar aldı ve şimdi komisyon gidecek. Ama bizim tabii ki gönlümüzden geçen bu komisyonun oy birliğiyle bir karar almasıydı. Bir konsensüs da oluşmasıydı ama olmadı. CHP gitmemeyi tercih etti" dedi.

'FİKİR DEĞİŞTİRİLİR VE GİDİLİR'

Hatimoğulları, "Akabinde yine Yeni Yol, onlar da çekimserdiler fakat onlar da sonra üye vermeyeceklerini açıkladılar komisyona ve dolayısıyla gelişme bu şekilde olmuş oldu. CHP'nin gitmeyişi, bu sorunlardan birisiydi. Tabii ki CHP'nin gitmesini çok önemsiyoruz, çok da istiyoruz. Bunu kendilerine basına açık görüşmelerde de kapalı görüşmelerde de söyledik. Gitmemelerini biz bir eksiklik olarak görüyoruz ve bu konuda yine ümit ediyoruz ki hala komisyon adaya gitmedi, fikir değiştirilir ve gidilir. Türkiye'de savaşın ve çatışmanın durması için elimizden gelen ne varsa sonuna kadar yapmak istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
