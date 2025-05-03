TÜGVA Kongresinde Kudüs Vurgusu: Gençlik Çalışmalara Davet Edildi

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Teşkilat Koordinatörü Zafer Karamağara, "Ayasofya'yı açan bir liderin gençliği olarak inşallah bizlerin de Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için canla başla çalışmamız gerekiyor. Ben eminim ki bu ümmetin gençlerinin Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağına inanıyorum." dedi.

Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonunda gerçekleştirilen TÜGVA Ağrı İl Temsilciliği 5. Olağan Kongresi, Kur'an-ı Kerim ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Karamağara, burada yaptığı konuşmada, vakıflarının 81 il, 605 ilçede, yurtlar, kıraathaneler, 30 bin teşkilat mensubu, 300 bin gönüllü üyeyle faaliyet gösterdiklerini söyledi.

28 Şubat'ı ve 15 Temmuz Darbe Girişimini unutmadıklarını belirten Karamağara, şöyle konuştu:

"Ömer Halisdemir şehidimizi canı pahasına vatan uğruna canını feda ettiği 15 Temmuz gününü asla unutmuyoruz. Diyarbakır'da kurban çalışması sırasında hunharca katledilen Yasin Börü kardeşimizi unutmuyoruz. Karadeniz'de Eren Bülbül kardeşimizi unutmuyoruz. Geçmişte bize yaşatılan tüm olumsuzlukları yıkarak bizlere öncülük eden Cumhurbaşkanımızın önderliğinde bizlerin de çok çalışması gerekiyor."

Ayasofya'nın uzun yıllar sonra açıldığını milli teknoloji hamlesiyle Karabağ'ın özgürlüğüne kavuştuğunu ve Taksim'de cami yapılmasını görmenin kendilerine nasip olduğunu dile getiren Karamağara, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın önderliğinde elhamdülillah bugün artık yerli arabamızı, yerli uçağımızı yapacak düzeye gelmişiz. Biz gençlere daha büyük çalışmalar düşüyor. Ayasofya'yı açan bir liderin gençliği olarak inşallah bizlerin de Kudüs'ün özgürlüğe kavuşması için canla başla çalışmamız gerekiyor. Bu ümmetin gençlerinin Kudüs'ü özgürlüğüne kavuşturacağına inanıyorum."

Kongrede, Nur Muhammet Alptekin yeniden TÜGVA'nın İl Temsilcisi olarak seçildi.