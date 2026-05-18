AK Parti'li Ercan, Kütahya'da kadınlarla bir araya geldi

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul milletvekili Tuğba Işık Ercan, Kütahya'da 'Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün' programına katıldı.

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı ve İstanbul milletvekili Tuğba Işık Ercan, 'Türkiye Yüzyılı Kadınla Mümkün' programı kapsamında Kütahya'ya geldi. Yeşil Bahçe Düğün Salonu'nda 'Kütahya sevgisi kumaşımızda var' temalı toplantıda kadınlarla bir araya gelen Ercan'ın yanı sıra programda AK Parti Kütahya milletvekilleri Adil Biçer, İsmail Çağlar Bayırcı ve Mehmet Demir, Genel Merkez Kadın Kolları Teşkilat Başkanı Tülay Kaynarca, Seçim İşleri Başkanı Bölge Koordinatörü Selver Akkoyun Korkmaz, Bölge Koordinatörü Mualla Varol, AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve teşkilat mensupları yer aldı.

'AK PARTİ GÜCÜNÜ HAK VE ADALETTEN ALAN SARSILMAZ BİR DAVA HAREKETİDİR'

AK Parti'nin sadece seçim zamanı sandık hesabı yapan alelade bir siyasal parti olmadığını ifade eden Ercan, ailenin önemine dikkat çekti. Ercan, "AK Parti, gücünü hak ve adaletten alan, sarsılmaz bir dava hareketidir. Bizler de bu inançla hem davamızın hem de toplumumuzun vicdanı olma sorumluluğunu taşıyoruz. Tam da bu sorumlulukla ifade etmek gerekir ki insanlık, bugün tarihin en sinsi küresel kuşatmasıyla karşı karşıyadır. Karşımızda, insan fıtratını bozarak köleleştirilmiş bir toplum oluşturmak isteyen şeytani bir dünya düzeni tasarımı var. İnançsız, milliyetsiz ve cinsiyetsiz bir dünya kurgulayarak en korunaklı sığınağımız olan ailemiz hedef alınıyor. Bu durum, ülkemizin demografik yapısını ve geleceğini tehdit eden bir beka meselesidir. İşte biz, bu küresel şeytani tasarıma set çekmek, köklerimizden beslenen yeni bir medeniyeti inşa etmek için ayaktayız. Bu büyük tehdit karşısında, Cumhurbaşkanımızın sarsılmaz liderliğinde tarihi bir adım attık ve 2026-2035 dönemini 'Aile ve Nüfus 10 Yılı' olarak ilan ettik" dedi.

Muhalefet belediyelerini de eleştiren Ercan, şunları söyledi:

"Maalesef ben de İstanbul'dan ve CHP belediyesinde bulunan bir ilçeden geliyorum. 1994 yılında Sayın Cumhurbaşkanımızın bin bir güçlüklerle yeniden inşa ettiği, hatta dünya belediyecilik tarihine geçecek ölçüde yeni reformlar yaptığı İstanbul'da şu an maalesef halimiz içler acısı. Ben maalesef bakıyorum ki, Kütahya'mızda CHP belediyeciliğinde çok da farklı durumda değil. Onun için Hayme Ana'nın torunları olarak sizler, bu muameleyi hak etmiyorsunuz."

Konuşmasının sonunda seçime dair açıklamalarda da bulunan Ercan, "O zaman çok daha fazla çalışacağız, 2028'de 2029'da Allah'ın izniyle inşallah önce dünya liderimizi yeniden hem de en güçlü şekilde seçeceğiz, seçtireceğiz. 2029'da da hem Kütahya'mızı hem bütün ilçelerimizi AK Parti belediyeciliğiyle yeniden buluşturacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı