Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanı olarak yemin etti

KKTC'de 19 Ekim'de yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törenle ant içti. Yemin töreni, Meclis Başkanı Ziya Öztürkler'in başkanlığında gerçekleştirildi.

KKTC'de 19 Ekim'de yapılan seçimde Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, bugün Cumhuriyet Meclisi'nde düzenlenen törenle ant içti.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, Cumhurbaşkanı Yemin Töreni için Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplandı. Meclis'teki törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, milletvekilleri, bürokratlar, eski meclis başkanları, başbakanlar, bakanlar ve siyasiler ile Tufan Erhürman'ın eşi Nilden Bektaş Erhürman katıldı. Tören için Meclis bahçesindeki bayrağa Cumhurbaşkanlığı forsu asıldı.

Erhürman'ı Öztürkler karşıladı

Yemin töreni için Meclis'e gelen Erhürman'ı Meclis Başkanı Ziya Öztürkler karşıladı. Meclis bahçesinde yapılan askeri törende Cumhurbaşkanı Erhürman askeri kıtayı selamladı ve 101 pare top atışı yapıldı. Daha sonra KKTC Meclis Genel Kurulu, Ziya Öztürkler başkanlığında olağanüstü toplandı. İlk olarak, 2013 yılında CTP Lefkoşa Milletvekili seçilen ve hala milletvekili olan Tufan Erhürman'ın tercih hakkını cumhurbaşkanlığından yana kullanmasına ilişkin tezkere okundu. Ardından, Tufan Erhürman Meclis Genel Kurulu'na girerek kürsüye çıktı ve Cumhurbaşkanı Andı'nı okudu. KKTC Genel Kurul salonunda İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Meclis oturumu kapandı.

Erhürman, yemin töreninin ardından Kıbrıs Türk halkının varoluş ve özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ün ve Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş'ın anıt mezarlarına çelenk koydu. Erhürman Cumhurbaşkanlığı'nda düzenlenecek törenle, görevi 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan devralacak.

19 Ekim'de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erhürman, yüzde 62.76 oranında oy alarak KKTC'nin 6. Cumhurbaşkanı seçilmişti.

Tufan Erhürman'ın Özgeçmişi

1970 yılında Lefkoşa'da dünyaya gelen Tufan Erhürman, 1988'de Türk Maarif Koleji'nden mezun olduktan sonra Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1992 yılında mezun oldu. 1995-2001 yılları arasında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde İdare Hukuku Ana Bilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak çalıştı. Bu yıllar arasında, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin yanı sıra, Hacettepe Üniversitesi ve ODTÜ'de de Hukuka Giriş, İdare Hukuku ve Anayasa Hukuku dersleri verdi. 1999 ve 2004 yılları arasında Adalet Bakanlığı tarafından kurulan Kamu Denetçiliği Kurumu Kanun Tasarısı Taslağı Hazırlama Komisyon'larında üye olarak görev yapan Tufan Erhürman, "İdarenin Yargı Dışı Denetimi ve Ombudsman" konulu teziyle 2001 yılında hukuk doktoru oldu. 2001-2006 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi'nde öğretim üyesi olarak görev yapan Erhütman, 2006-2008 arasında YDÜ Hukuk Fakültesi'nde çalıştıktan sonra, DAÜ Hukuk Fakültesi'ne döndü. 2002-2006 ve 2010-2013 yılları arasında DAÜ Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcılığı görevini yürüttü. 2008-2010 yılları arasında 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat'ın Müzakere Heyeti'nde görev yaptı.

2013 milletvekilliği genel seçimlerinde Lefkoşa Milletvekili olarak Cumhuriyet Meclisi'ne giren Erhürman, 2014 yılında hukuk doçenti oldu. 2015-2016 yılları arasında CTP Genel Sekreterliği görevini üstlenen Erhürman 2016'da, CTP 26. Olağan Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçildi ve bu görevi 9 yıl sürdürdü, 7 Ocak 2018 Erken Genel Seçimlerinin ardından oluşan 4'lü Koalisyon Hükümeti'nde Başbakan olarak görev yaptı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
