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Özlem Gürses için tutuklanma talebi

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TSK'yı DEAŞ terör örgütüne benzeterek tepki çeken gazeteci Özlem Gürses, emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. Gürses emniyetteki ifadesinde, "Dil sürçmesi oldu. Bilinçli şekilde kullanılmış bir ifade değil." dedi.

Sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) hakkında kullandığı sözler üzerine "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" iddiasıyla gözaltına alınan gazeteci Özlem Gürses tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

GÜRSES HAKKINDA TUTUKLAMA TALEBİ

Gazeteci Özlem Gürses, sosyal medya kanalında Türk Silahlı Kuvvetleri hakkında kullandığı sözler dolayısıyla "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan hakkında resen başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen Gürses, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Gürses tutuklanma talebiyle sevk edildi.

Özlem Gürses için tutuklanma talebi

NE OLMUŞTU?

Gürses hakkında YouTube yayınında kullandığı "Gördüğünüz üzere IŞİD yapısı, yani TSK-SMO yapısı Kürtlerin olduğu bölgelerde küçük küçük kazanımlar elde etmiş." sözleri nedeniyle TSK'yı işkence ve katliamlarda bulunan terör örgütleriyle birlikte hareket eden işgalci bir kurum olarak nitelediği gerekçesiyle "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan resen soruşturma başlatılmış, Ankara'da gözaltına alınan Gürses, İstanbul'a getirilmişti.

Özlem Gürses için tutuklanma talebi
Haberler.com / Turan Yiğittekin - Politika
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Yorumlar (16)

Haber YorumlarıAli Kerem:

güzel haber süründürecen böyle artisleri

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme30
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Haber YorumlarıNur Zo:

Bu kadar özgürlük çok gelmiş anlaşılan

Yorum Beğen66
Yorum Beğenme22
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Haber Yorumlarımehmet demirtaş:

ver 15 yıl içeride çürüsün

Yorum Beğen54
Yorum Beğenme25
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Haber YorumlarıZİYA BAŞKAN:

Gazetecilerin biraz daha dikkatli konuşmaları lazım

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme17
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Haber YorumlarıAlpaslan Ay:

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİMİZE HİÇ BİR ŞEKİLDE HAREKET EDİLMESİ VATANA VE MİLLETİNE EN BÜYÜK HAKARETTİR ....

Yorum Beğen60
Yorum Beğenme11
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Haber YorumlarıFA null:

tsk ya iftira atanın sonu bu

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Haber YorumlarıYasef Behar:

Wow yazar olmakta tehlıkelı iş. Bu haber.com a da bır hükümet baksa yorum yazanların çoğu hapıslık olur

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Haber YorumlarıSoyka Soykan:

oluyor oluyor az kaldı inşallah

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Haber YorumlarıBay Metin:

Gazeteci degil oltacı tsk kurban ol kimsin sen

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Haber YorumlarıOnur Avcı:

Arkadan artislik yaparsınız asker ve polisimizin yanında dil sürtmesi oldu dersiniz. Devletin ne olduğunu göreceksiniz birdaha hava atmayın

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