Haberler

TSK ile ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM'ye sunulacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

AK Parti milletvekilleri tarafından hazırlanan, TSK ile ilgili askerlik muafiyeti, uzman erbaş alımı, konaklama gideri ve ek ders ücreti gibi düzenlemeleri içeren kanun teklifi önümüzdeki günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.

Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) ile ilgili ihtiyaç duyulan alanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi ilerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti milletvekilleri, Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, TSK'ya ilişkin düzenlemeleri kapsayan kanun teklifinin çalışmalarında sona geldi.

İlerleyen günlerde TBMM Başkanlığına sunulması planlanan kanun teklifine göre, Askeralma Kanunu'nun "Askerlik Muafiyeti" başlıklı 42. maddesi kapsamında askerlik hizmetinden muaf tutulanlar, uzman erbaş olabilmek için başvuru yapabilecek.

Sözleşmeli erbaş ve erlerin kamuda istihdamının artırılması amacıyla çeşitli düzenlemelere gidilecek.

Daimi konuşlu bulundukları limanlar dışında yurt içi limanlarda konuşlanan denizaltı gemilerinde konaklama imkanı sağlanamayan hallerde personele konaklama gideri ödenecek.

Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki eğitim ve öğretim kurumlarında ders vereceklere ek ders ücreti uygulaması 2029-2030 eğitim öğretim dönemi sonuna kadar uzatılacak.

Vardiya yatakhaneleri, gazi uyum evleri ile özel, yerel ve kış eğitim merkezleri "askeri mahal" kapsamına dahil edilecek.

Ayrıca teklifle Anayasa Mahkemesi'nin iptal kararları doğrultusunda bazı düzenlemelere de gidilecek.

Kaynak: AA / Kemal Karadağ
Muhittin Böcek'ten yeni ifade: Özgür Özel'in talimatıyla Ferdi Zeyrek'e 950 bin Euro nakit para verdim

Muhittin Böcek'ten yeni ifade! Özgür Özel'in adını verdi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dervişoğlu'ndan Özel'e açık çağrı: Gelin demokrasi için safları sıklaştıralım

Özgür Özel'e bir partiden açık çağrı var: Gelin safları sıklaştıralım
Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu

Başkan adayı çıldırdı Haaland'ı canlı yayında duyurdu
Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü

Acı olay! Kardeşinin kurtardı dakikalar sonra öldü
Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü

Ukrayna'dan Kırım'a İHA'lı saldırı: 4 ölü
Yetişkin film oyuncusu Şahin K. geri döndü: Büyük bir sürprizim var

Video yayınlayıp geri döndüğünü duyurdu: Büyük bir sürprizim var
Dünyaca ünlü DJ Mahmut Orhan köyünde konser verdi

Dünya sahnelerinden köyüne döndü, 7'den 70'e herkes kendinden geçti
'Reha Muhtar ile öbür tarafta hesaplaşacağım' diyen Doğuş, acı habere dayanamadı

"Öbür tarafta hesaplaşacağım" dediği isme hakkını helal etti