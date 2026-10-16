TSK, Bayraktaroğlu'nun Iraklı mevkidaşı Yarallah ile telefon görüşmesini duyurdu

TSK, Bayraktaroğlu'nun Iraklı mevkidaşı Yarallah ile telefon görüşmesini duyurduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TSK'dan yapılan açıklamaya göre Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdel-Amir Rashid Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı.
GENELKURMAY Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdel-Amir Rashid Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) sanal medya hesabından yapılan açıklamada, "Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu, Irak Genelkurmay Başkanı Orgeneral Abdel-Amir Rashid Yarallah ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı