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ABD'den Katar'a 4.5 Milyar Dolarlık KC-46A Uçağı Satışı

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ABD Dışişleri Bakanlığı, Katar'a 4.5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal uçakları ve ekipman satışını onayladı. Satışın, bölgesel dengeyi değiştirmeyeceği ve ABD güvenliğini destekleyeceği belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Trump yönetiminin Katar'a 4.5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal uçakları ve ilgili ekipmanların satışını onayladığını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, yönetimin Katar'a 4.5 milyar dolarlık KC-46A tipi havadan yakıt ikmal ikmal uçakları satışını onayladığı ifade edildi. Katar'ın en fazla 4 adet KC-46A uçağı, 4 yedek parça dahil olmak üzere 8 adet PW4062 turbofan motoru, radar uyarı alıcıları, kızılötesi karşı önlem sistemleri ve diğer ekipman ve destek hizmetlerini satın almak istediği belirtildi. Satışın onay için ABD Kongre'sine gönderildiği aktarıldı. Bölgedeki temel askeri dengeyi değiştirmeyeceği vurgulanan satışın, "stratejik bir bölgesel ortağın güvenliğini iyileştirmeye yardımcı olarak" ABD ulusal güvenliğini destekleyeceği kaydedildi.

Katar, Orta Doğu'daki en büyük ABD askeri üssü olan El-Udeid Hava Üssü'ne ev sahipliği yapıyor. 28 Şubat'ta başlayan çatışma sırasında üs, İran tarafından birkaç kez hedef alınmıştı.

Körfez ülkesi, ABD Başkanı Donald Trump'a lüks bir yolcu uçağı hediye etmişti. Söz konusu uçak artık başkanlık uçağı olarak kullanılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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