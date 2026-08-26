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ABD göçmen vize başvurularını askıya aldı

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ABD’de Başkan Donald Trump yönetimi, konsolosluk görevlileri için "eğitim" düzenlemek amacıyla dünya çapında göçmen vize başvurularını durdurdu.

ABD'de Başkan Donald Trump yönetimi, konsolosluk görevlileri için "eğitim" düzenlemek amacıyla dünya çapında göçmen vize başvurularını durdurdu.

ABD Başkanı Trump yönetimi, dünyanın dört bir yanındaki göçmen vizesi başvuru sahipleri için randevuları askıya aldı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü yaptığı açıklamada, dünya genelindeki tüm ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında "küresel bir eğitim girişimi" başlatıldığını ve vize hizmetleri için randevuların bu eğitime göre ayarlanacağını söyledi. Financial Times gazetesi de Washington yönetiminin, "ABD yardımına ihtiyaç duyma ihtimali yüksek" görülen kişileri elemek için çalışırken, ABD büyükelçilikleri ve konsolosluklarında görüşme randevusu olan göçmen vize başvuru sahiplerine randevularının yeniden planlandığı, yeni tarih ve saat hakkında daha sonra bilgilendirilecekleri yönünde e-posta gönderildiğini aktardı.

Trump yönetimi ikinci döneminde göçmenlik politikalarını sıkılaştırmış, belgesiz göçmenlere karşı sert önlemler almış ve ABD vizesine sahip olanları daha yakından incelemeye başlamıştı. ABD Dışişleri Bakanlığı 10 Ağustos'ta Trump'ın ikinci dönemine başladığı Ocak 2025'ten bu yana 175 binden fazla vizenin iptal edildiğini duyurmuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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