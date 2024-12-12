Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için orduyu kullanacak

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın görevi devralmasına haftalar kaldı. 20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturacak olan Trump, ABD basınına verdiği röportajdayasa dışı göçmenlere yönelik politikalara değindi.

YASADIŞI GÖÇMENLERİ SINIR DIŞI ETMEK İÇİN ORDUYU KULLANACAK

Trump, yasa dışı göçmenleri sınır dışı etmek için ABD ordusunu yasaların elverdiği ölçüde kullanacağını açıkladı. Ordunun bu konuda kullanılmasını engelleyen yasa hatırlatılan Trump, yasadışı göçün durdurulması gereken bir istila anlamına geldiğini savundu.

"ÜLKEMİZİN İŞGALİ OLARAK GÖRÜYORUM"

Trump, "Bunu ülkemizin işgali olarak görüyorum. Ulusal Muhafızları alacağız ve ülkemizin yasalarına göre izin verilen noktaya kadar gideceğiz. Önümüzdeki 20 yıl boyunca kamplarda oturmalarını istemiyorum. Sınır dışı edilmelerini ve ülkelerin onları geri almasını istiyorum" dedi.