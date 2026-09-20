Haberler

Trump, Washington'da planlanan zafer takını askeri komplekse dönüştürmeyi kabul etti

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trump, ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü için Washington'da planlanan zafer takını ulusal güvenlik için askeri komplekse dönüştürmeyi kabul etti. Tesiste çok sayıda insansız hava aracı barındırılacak, çatı ve meydana keskin nişancı konuşlandırılacak, mühimmat depolanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz yıl gündeme getirdiği zafer takını ulusal güvenlik amacıyla askeri komplekse dönüştürme kararı aldığını açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen yıl gündeme getirdiği ve ABD'nin 250. kuruluş yıl dönümü kapsamında Washington'da inşa edilmesini planladığı zafer takıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. ABD Başkanı Trump kendisine ait sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "ABD ordusunun güçlü talebi üzerine ve ulusal güvenlik amacıyla, İç Savaş Dönemi'nden bu yana planlanan ve Arlington Anıt Köprüsü'ne bitişik Receptive Circle'da yer alacak görkemli zafer takını, çok sayıda insansız hava aracının barındırılması, depolanması ve hızla kullanılabilmesi için hem çatı hem de meydan alanlarında keskin nişancıların konuşlandırılacağı ve büyük miktarda keskin nişancı mühimmatının depolanacağı üst düzey bir 'Askeri Komplekse' dönüştürmeyi kabul ettim" dedi.

Tesise yönelik iddialı açıklama yapan Trump, "Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir tesis olmayacak. Washington D.C., en büyük 59 şehir ve başkent arasında bir zafer takı olmayan tek yerdir, ancak şimdi olacak ve aralarındaki en büyükleri olacak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Kahvaltıda birlikte ciğer yediler! Amedspor ve Beşiktaş taraftarından dostluk mesajı

Güne damga vuran buluşma!
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular

Yaptırdığı masaj sonu oldu! Otopsi raporunda kan donduran bulgular
Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcıdan acı haber! Çatıdan düşen Burhan Yusuf kurtarılamadı

Avrupa şampiyonu 15 yaşındaki atıcı çatıdan düşüp can verdi
Tapuda yeni dönem başlıyor! Bunu yapmayan ev satamayacak

Tapuda sessiz sedasız büyük değişiklik! Bu adım herkesi ilgilendiriyor
8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyası çözüldü: Düğümü teknoloji ve yeni deliller çözdü

8 yıllık cinayet ve 26 günlük kayıp dosyasındaki düğüm çözüldü
Süper Lig'in eski yıldızı Andros Townsend, silindirin altında kaldı

Süper Lig'in eski yıldızı kabusu yaşadı! Maç öncesi dehşet anları
Trump tatili yarıda kesti! Husi saldırısı sonrası kritik karar masada

Gece yarısı sürpriz hamle! Tatili yarıda kesti, gözler şimdi o kararda
Antalya'da SUP yaparken suya düşen Efe İsen hayatını kaybetti! Anne cenaze aracının önünü kesti: Ben göreceğim yavrumu

Denize açıldı, bir daha dönemedi! Annenin feryadı yürek dağladı