Trump, Venezuela'ya yönelik saldırıları izlediği anların fotoğrafını paylaştı

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonu canlı olarak izlediği anların fotoğraflarını sosyal medya hesabında paylaştı. Trump, operasyonun hızını ve aksiyonunu 'muhteşem' olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırılarını canlı olarak izlediği anların fotoğraflarını paylaştı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından ABD ordusunun Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin yeni bir paylaşım yaptı. ABD Başkanı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yakalandığı operasyonu canlı olarak izlediği anların fotoğraflarını paylaştı. Fotoğraflarda CIA Başkanı John Ratcliffe, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve diğer ABD'li yetkililer de yer aldı.

Trump daha önce yaptığı açıklamada operasyonu canlı takibine ilişkin, "Tıpkı bir televizyon dizisi izliyormuşum gibiydi. Hızı ve aksiyonu görmeniz gerekiyordu, muhteşem bir şeydi. Takımım inanılmaz bir iş çıkardı, başka hiçbir ülke böyle bir manevra gerçekleştiremez" ifadelerini kullanmıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
