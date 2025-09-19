Haberler

Trump ve Xi Jinping'den Verimli Görüşme
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüştü. ABD Başkanı görüşme sonrasında sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, görüşmede değinilen başlıklara ilişkin açıklama yaptı. Trump, "Çin Devlet Başkanı Xi ile oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdim. Ticaret, fentanil, Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın sonlandırılması ve TikTok anlaşmasının kabulü gibi çok önemli başlıklarda ilerleme kaydettik. Aynı zamanda, Başkan Xi ile Güney Kore'de düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'nde görüşmemiz, gelecek yılın başlarında Çin'e ziyaret gerçekleştirmem ve kendisinin de uygun bir zamanda ABD'ye gelmesi konusunda da mutabık kaldık. Bu görüşme gerçekten olumlu geçti. Yeniden telefonla görüşeceğiz. TikTok anlaşması için teşekkürlerimi iletiyorum. Her iki taraf da APEC Zirvesi'nde yüz yüze görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyor" dedi.

Beyaz Saray tarafından liderler arasındaki görüşmenin detaylarına ve Xi ile Trump arasında muhtemel yüz yüze görüşmeye ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
