Trump ve Xi Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile birlikte Pekin'deki tarihi Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti. Görüşmenin ardından yapılan ziyarette basın mensuplarına Tayvan ile ilgili sorular yanıtsız bırakıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki temaslarına devam ediyor. Trump ve Xi, 2 saat süren görüşmenin ardından başkent Pekin'deki tarihi Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti. Xi, Trump'a tapınağı gezdirdi. Trump ve Xi, ziyaret sırasında basın mensuplarının Tayvan ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Trump, "Harika. Harika bir yer. İnanılmaz. Çin çok güzel" cevabını vererek Tayvan ile ilgili soruları geçiştirdi.

Trump ve Xi daha sonra tapınaktan ayrıldı. Trump'ın ilerleyen saatler Xi tarafından onuruna verileceği yemeğe katılması bekleniyor. - PEKİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
