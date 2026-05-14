Trump ve Xi Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti

ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, tarihi Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin'deki temaslarına devam ediyor. Trump ve Xi, 2 saat süren görüşmenin ardından başkent Pekin'deki tarihi Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti. Xi, Trump'a tapınağı gezdirdi. Trump ve Xi, ziyaret sırasında basın mensuplarının Tayvan ile ilgili sorularını yanıtsız bıraktı. Trump, "Harika. Harika bir yer. İnanılmaz. Çin çok güzel" cevabını vererek Tayvan ile ilgili soruları geçiştirdi.

Trump ve Xi daha sonra tapınaktan ayrıldı. Trump'ın ilerleyen saatler Xi tarafından onuruna verileceği yemeğe katılması bekleniyor. - PEKİN

