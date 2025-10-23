Haberler

Trump ve Putin'in Görüşmesi İptal Edildi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da planlanan görüşmesini iptal etti. Trump, diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediği için görüşmenin gerçekleştirilemeyeceğini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'da yakın zamanda gerçekleştirmeyi planladığı görüşmenin, diplomatik çabalarda ilerleme kaydedilemediği gerekçiyle iptal ettiklerini belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir araya geldiği görüşmede gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Trump, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirmesi planlanan görüşmeye ilişkin net konuştu. Trump, "Başkan Putin ile görüşmeyi iptal ettik. Bana doğru gelmedi. Varmamız gereken yere varamayacağımızı hissettim. Bu yüzden iptal ettim, ama gelecekte yapacağız" ifadelerini kullandı. Trump, müzakerelerin tıkanmasından duyduğu hayal kırıklığını dile getirerek, "Dürüst olmak gerekirse söyleyebileceğim tek şey şu ki, Vladimir'le her konuştuğumda iyi görüşmeler yapıyorum, ama sonra görüşmeler hiçbir yere varmıyor" dedi.

Zirvenin iptali, Trump'ın Rus petrol ihracatını hedef alan yeni yaptırımları açıklamasının ardından geldi.

Zirve karmaşası

ABD Başkanı Donald Trump, geçtiğimiz hafta Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek için Putin ile yakında Macaristan'da bir araya geleceklerini duyurmuştu. Önceki gün ABD basınının adı açıklanmayan Beyaz Saray yetkilisine dayandırdığı haberlerde, Rusya'nın Trump'ın barış stratejisine bağlı kalma konusunda isteksiz olduğu belirtilmişti. Beyaz Saray yetkilisi, "Dışişleri Bakanı Rubio ve Dışişleri Bakanı Lavrov verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakanlar arasında ek bir yüz yüze görüşme gerekli değil. Başkan Trump'ın yakın gelecekte Başkan Putin ile görüşmesi planlanmamaktadır" demişti. Trump da yaptığı açıklamada, "Boşuna bir görüşme yapmak istemiyorum. Boşuna zaman harcamak istemiyorum" ifadelerini kullanmış, ancak daha fazla gelişme olabileceğini ve "önümüzdeki 2 gün içinde bilgilendirme" yapacaklarını ifade etmişti. Macaristan Başbakanı Viktor Orban ise zirveye ilişkin dün yaptığı açıklamada, "Barış zirvesi hazırlıkları devam ediyor. Tarih henüz belirsiz. Zamanı geldiğinde zirveyi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov da zirve için tarih belirlenmediğini ifade ederek, "Ne Trump ne de Putin zamanını harcamak istemiyor" demişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
