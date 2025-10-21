Trump ve Putin Arasındaki Zirve İçin Tarih Belirlenmedi

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesi amacıyla gerçekleştirilecek zirve için net bir tarih belirlenmediğini, ciddi hazırlık yapılması gerektiğini ifade etti.

Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitriy Peskov, gazetecilere gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sözcü Peskov, ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de gerçekleştirilmesi beklenen görüşmenin ertelenme ihtimaline değinerek, "Henüz kesinleşmemiş bir şeyi erteleyemeyiz. Ne Başkan Trump ne de Başkan Putin kesin tarih verdi. Ciddi bir hazırlığa ihtiyacımız var. Bu zaman alabilir. Bu yüzden başlangıçta kesin bir tarih belirlenmemişti" ifadelerini kullandı. Peskov, Putin ve Trump'ın aynı uçakla Budapeşte'ye seyahat edebileceği yönündeki haberleri ise "fantastik bir senaryo" olarak nitelendirdi.

Trump ve Putin, 15 Ağustos'ta ABD'nin Alaska eyaletine bağlı Anchorage kentindeki hava üssünde Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla bir araya gelmişti. Bazı ABD'li ve Rus kaynaklar, görüşmede ikili arasında önemli anlaşmazlıklar olduğunu belirtmişti.