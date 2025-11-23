Haberler

Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri

Trump'tan Zelenskiy'i kızdıracak Ukrayna sözleri
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'deki barış görüşmeleri sırasında Ukrayna liderliğini eleştirerek, "Çabalarımıza minnet göstermedi" dedi. Trump, savaşın kendisine miras kaldığını ve Biden döneminde başladığını vurguladı.

  • ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna liderliğinin ABD'nin çabalarına hiçbir şekilde minnet göstermediğini söyledi.
  • Trump, kendisi görevde olsaydı Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gerçekleşmeyeceğini öne sürdü.
  • Trump, ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah sattığını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, Cenevre'de ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetler arasında Ukrayna'da barışa dair plana ilişkin görüşmeler devam ederken, "Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi" dedi.

İsviçre'nin Cenevre kentinde ABD, Ukrayna ve Avrupalı heyetler arasında ABD'nin sunduğu 28 maddelik barış planına ilişkin görüşmeler devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump Ukrayna'yı eleştirdi.

ZELENSKİY'İ KIZDIRACAK SÖZLER

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Rusya-Ukrayna Savaşı'nın şiddetli ve korkunç olarak nitelendirerek, "ABD ile Ukrayna'nın güçlü ve uygun liderliği olsaydı, bu savaş asla gerçekleşmeyecekti" dedi.

"PUTİN ASLA SALDIRMAZDI"

Savaşın eski Başkan Joe Biden döneminde başladığını ve giderek daha da kötüleştiğini ifade eden Trump, kendisi görevde olsaydı söz konusu savaşın gerçekleşmeyeceğini öne sürdü. Trump, "2020 başkanlık seçimi, radikal sol demokratların tek becerdiği şey olan hile ve hırsızlıkla sonuçlanmasaydı Ukrayna-Rusya Savaşı olmazdı. Çünkü benim ilk görev dönemimde böyle bir şeyden söz bile edilmiyordu. Putin asla saldırmazdı" dedi.

"MİNNET GÖSTERMEDİ"

Asla başlamaması gereken bir savaşın kendisine miras kaldığını aktaran Trump, "Ukrayna liderliği çabalarımıza hiçbir şekilde minnet göstermedi ve Avrupa Rusya'dan petrol almaya devam ediyor" dedi.

ABD'nin NATO aracılığıyla Ukrayna'ya silah sattığını ifade eden Trump, Biden'ın Ukrayna'ya her şeyi ücretsiz verdiğini hatırlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
