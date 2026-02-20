Haberler

ABD Başkanı Trump'tan UFO hamlesi: "İlgili belgelerin erişime açılma sürecini başlatma talimatı vereceğim"

ABD Başkanı Trump'tan UFO hamlesi: 'İlgili belgelerin erişime açılma sürecini başlatma talimatı vereceğim'
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, dünya dışı yaşam ve tanımlanamayan hava olaylarına ilişkin belgelerin kamuoyuna açıklanması sürecini başlatma talimatı vereceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) konusundaki resmi belge ve bilgilerin kamuoyunun erişimine açılma sürecini başlatma talimatı vereceğini duyurdu.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir açıklamada bulundu. Trump, dünya dışı yaşam, tanımlanamayan hava olayları (UAP) ve tanımlanamayan uçan cisimler (UFO) konusundaki resmi belge ve bilgilerin kamuoyunun erişimine açılma sürecini başlatma talimatı vereceğini duyurdu. Bu kararı kamuoyunun söz konusu konulara gösterdiği yoğun ilgi nedeniyle aldığını belirten Trump, "ABD Savunma Bakanlığı ile diğer ilgili bakanlık ve kurumlara, uzaylılar ve dünya dışı yaşam, UAP ve UFO'lar ile bağlantılı resmi belgeleri ve bu son derece karmaşık, ancak ilginç ve önemli konulara ilişkin diğer bilgileri tespit etme ve kamuoyuna açıklama sürecini başlatma talimatı vereceğim" ifadelerini kullandı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
