Trump, Türkiye Büyükelçisi Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi Olarak Atayacak

Trump, Türkiye Büyükelçisi Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi Olarak Atayacak
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ABD Başkanı Donald Trump'ın, Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırma açıklamasının ardından, Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atayacağı iddia edildi. Barrack'ın aynı zamanda Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam etmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı Suriye Özel Temsilcisi olarak atayacağı iddia edildi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldıracağının açıklamasının ardından ABD'nin Türkiye Büyükelçisi Thomas Barrack'ı da Suriye Özel Temsilcisi olarak atayacağı iddia edildi. Adı açıklanmayan kaynaklara dayandırılan haberlerde, Barrack'ı aynı zaman Türkiye Büyükelçisi olarak görevine devam etmesinin beklendiği aktarıldı. ABD Dışişleri Bakanlığı, Barrack'ın yeni görevi hakkında henüz bir açıklama yapmadı.

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ise dün Senato Dış İlişkiler Komitesi'nde Dışişleri Bakanlığı'nın büyükelçi de dahil olmak üzere Türkiye'deki personelin Suriye'deki yerel yetkililerle birlikte çalışarak ne tür bir yardıma ihtiyaç duyduklarını belirlemelerine izin vereceğini belirtmişti. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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