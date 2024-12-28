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Trump, TikTok yasaklaması için yüksek mahkemeye başvurdu

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ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, TikTok'un yasaklanmasını öngören yasanın uygulanma tarihinin ertelenmesi için Yüksek Mahkemeye başvurdu.

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin ertelenmesi amacıyla Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

20 Ocak'ta ABD Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin uzatılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu. Trump'ın avukatı John Sauer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı çıkıyor ve göreve geldikten sonra mevcut sorunu siyasi yollarla çözme imkanı arıyor" dedi.

Trump, TikTok Yasaklaması İçin Yüksek Mahkemeye Başvurdu

Trump, TikTok yasaklaması için yüksek mahkemeye başvurdu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
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