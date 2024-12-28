Trump, TikTok yasaklaması için yüksek mahkemeye başvurdu

ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya platformu TikTok'un ülkede yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin ertelenmesi amacıyla Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu.

20 Ocak'ta ABD Başkanlık görevini devralacak olan Donald Trump, Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'un ABD'de yasaklanmasını öngören yasanın uygulanması için konulan son tarihin uzatılması talebiyle Yüksek Mahkemeye başvuruda bulundu. Trump'ın avukatı John Sauer, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Trump, TikTok'un ABD'de yasaklanmasına karşı çıkıyor ve göreve geldikten sonra mevcut sorunu siyasi yollarla çözme imkanı arıyor" dedi.